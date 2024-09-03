Таро-гороскоп на 4 вересня: на Стрільців чекає моторошна помилка, а на Терезів - кардинальні зміни

Овен

Дослухайтеся до сигналів свого організму. Вам варто звертати увагу на проблеми та найменші тривожні "дзвіночки". Не варто випробовувати успіх, почніть про себе піклуватися.

Телець

Пам'ятайте, що вам не варто ділитися всіма особистими подробицями з оточуючими. Вам потрібно проводити більше часу наодинці зі своєю другою половинкою. Не варто впускати в своє життя тих, хто на це не заслуговує.

Близнюки

У середу вам дуже пощастить. Ви з легкістю залагодите будь-які непорозуміння і спритно уникнете проблем. Однак не варто думати, що ви всесильні, розпоряджайтеся своїм успіхом дуже мудро.

Рак

4 вересня вам доведеться попрацювати, якщо ви дійсно хочете позбавитися скандалів і недомовок. Будьте готові до компромісів і не впирайтеся через дрібниці. Гармонія набагато важливіша за бажання довести свою правоту.

Лев

Почніть цінувати те, що маєте. Огляньтеся, поруч з вами дійсно віддані друзі та люди, які вас люблять. Однак ви чомусь цього не помічаєте.

Діва

День може виявитися дуже непростим. Хтось спробує знайти ваші слабкі сторони, постарайтеся не давати ворогам підказки. Не ведіться на провокації та будьте вищими за це.

Терези

Почуття нерідко можуть перемогти розум. І в середу ви зможете це відчути на собі. Швидше за все це стане потужним поштовхом до глобальних внутрішніх трансформацій.

Скорпіон

Не варто віддалятися від людей, які хочуть бути поруч з вами. Холод та обережність призведуть лише до розриву стосунків. І ви можете сильно про це пошкодувати.

Стрілець

4 вересня вас можуть подолати сперечання. Ви ризикуєте нарватися на проблеми через те, що не готові дослухатися до чужої думки. Особливо це торкнеться сфери вашої кар'єри.

Козоріг

Постарайтеся тверезо оцінити свої перемоги та поразки. Не варто принижувати свої досягнення, але також не потрібно задирати носа. Пам'ятайте, в усьому важливий баланс.

Водолій

Цього дня вами можуть керувати ваші амбіції. І це дуже добре, ви зможете досягти небувалих висот. Не бійтеся авантюр і сміливо дійте.

Риби

Вам терміново потрібно відволіктися. Відмовтеся від звичного маршруту, прогуляйтеся новим шляхом. Це стосується не лише прогулянок, в усьому варто шукати шанс почати все з нуля.