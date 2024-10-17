Тарас Тополя відреагував на чутки про розлучення з дружиною: "У нас дуже насичене сексуальне життя"

Співак зазначив, що війна сильно вплинула на багато родин в Україні, і вони втратили емоційний контакт, що спричинило величезну кількість розлучень. А на чутки, що це могло статися і з його сім'єю, він спокійно відповів.

"Десь рік тому була якась хвиля, що я постійно повинен був на це реагувати. У нас міцна родина. Ця найбільша цінність. Діти, наш союз з Оленою. Ми цікаві особистості, творчі люди. Це (сім'я - ред.) для мене настільки дорого, настільки цінно, що взагалі про яке розлучення може йти мова. І зараз не йде про це мова", - підкреслив Тополя.

Також він з усмішкою зазначив, що може на це хтось і чекає.

"Може, хтось у тебе закоханий і чекає, поки ти розлучишся?", - пожартувала Шаманська.

На що Тополя зазначив, що, скоріше, чекають на його дружину, оскільки вона дуже красива.

Також у розмові співак зазначив, що треба весь час працювати над стосунками.

"Любити - це робота", - наголосив Тарас Тополя.

До речі, лідер групи "Антитіла" відверто розповів і з приводу особистого.

"У нас з Оленою дуже насичене сексуальне життя. Це дуже важливо. Секс, сексуальне життя, вільне спілкування, вираження своїх бажань, навіть найбільш сороміцьких - це все необхідно", - зазначив співак.

Що відомо про шлюб Тараса Тополі та Alyosha

Олена та Тарас Тополя побралися у 2013 році. У тому ж році у них народився первісток Роман, у 2015-му - син Марк, у 2020-му - донька Марія.

Alyosha разом із трьома дітьми виїхала на початку великої війни. В Америці співачка з двома синами та дочкою жила у мами Тараса Тополі, яка вже давно проживає в цій країні. Лідер гурту "Антитіла" з двома учасниками свого колективу півроку служив у лавах ЗСУ, де був парамедиком та допомагав пораненим бійцям на фронті.

До Києва співачка повернулася у вересні 2023 року.

Тарас Тополя із дружиною (фото: instagram.com/alyoshasinger)