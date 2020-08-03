Тараканы и грязь: появились шокирующие фото гимназии, где учился Зеленский

В гимназии №95 в Кривом Роге, где учился в свое время президент Украины Владимир Зеленский, грубо нарушают нормы законодательства. Это, в частности, касается столовой учебного заведения.

Так, ведущая программы "Ревизор" Юлия Панкова, которая побывала в гимназии, проверила, в каких условиях готовят паровые котлеты, картофель пюре, душистые булочки и витаминный компот - именно такие блюда чаще всего предлагают в школьных столовых.

Как только Юля зашла на кухню, ее тут же встретил незваный гость - таракан. Правда, по словам ведущей, несмотря на наличие насекомых, в помещении было чисто.

"Повара придерживались норм хранения продуктов и товарного соседства в холодильниках. Крупы в кладовке стояли на поддонах", - отметила Панкова.

Но то, что на раздаче блюд повар была с длинными ногтями и грязными руками, Юлю откровенно шокировало.

"Девушка контактировала "голыми" руками с готовой едой. Мой люминометр - прибор, который определяет степень загрязнения, показал более ста единиц на ладонях работницы. Норма - до 30 единиц. К сожалению, это может стать угрозой здоровью учеников", - сказала ведущая "Нового канала".



Программа "Ревизор" проверила гимназию, где учился Зеленский (фото: Новый канал)

Отметим, что за 2019 год в 38% украинских школ и детских садов были найдены нарушения в организации питания. Это стало причиной более 600 отравлений учащихся.

Как мы ранее писали, после ухода Зеленского из "Квартала 95" популярность шоу пошла на спад.