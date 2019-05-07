Тапки победы: в России снова опозорились из-за 9 мая

В Российской Федерации произошел конфуз, связанный с праздником 9 мая. Так, в магазинах страны-агрессора начали продавать "тапки победы". Об этом пишет литовский блогер Vitauskas в Twitter.

На необычной обуви, приуроченной к празднованию победы, нанесен принт в виде лиц советских солдат.

"Так выглядит "обувь победы" по версии умалишенных", - написал блогер на своей странице.

В России опозорились перед 9 мая (twitter.com/Vitauskas_A)

Пользователи сети вдоволь посмеялись над подобным маркетинговым решением. Они оставили много комментариев под публикацией.

"Туалетная бумага с партизанами уже была, а вот крышек унитаза с победной символикой еще не видел. Это явно пробел и идея для стартапа";

"В стране эпидемия патриотизма!"

"Гнидская страна, гнидские повадки, все, что не делают и к чему не прикасаются - все становится гнидским, а у руля - гнидская гнида..."

"А если кот насрет в деда?

"Маразм крепчает..."

"А что, неплохая идея. Удобно, тепло, не дорого, ну и вполне патриотично. Правда, если разрисовать бахилы, будет еще дешевле, но не так тепло";

"Когда ты думал, что уже видел все - они пробивают очередное дно..."

К слову, в России уже был подобный случай неуважительного отношения к воинам, отдавшим свои жизни во Второй мировой войне.

Ранее мы писали, что в Одессе нашли повзрослевшего мальчика с банки советской сгущенки.

К слову, в Зимбабве произошел забавный случай во время обряда экзорцизма. Местный пастор целовал женщину, чтобы изгнать из нее демона.