Тапки победы: в России снова опозорились из-за 9 мая

В российских магазинах начали продавать обувь, специально изготовленную к 9 мая
В Российской Федерации произошел конфуз, связанный с праздником 9 мая. Так, в магазинах страны-агрессора начали продавать "тапки победы". Об этом пишет литовский блогер Vitauskas в Twitter.
На необычной обуви, приуроченной к празднованию победы, нанесен принт в виде лиц советских солдат.
"Так выглядит "обувь победы" по версии умалишенных", - написал блогер на своей странице.
Так выглядит "обувь победы" по версии умалишенных. Рассказажу им, пожалуй, что одних сапог по ленд-лизу СССР получил 15 471 000 пар. А белые "бурки", в которых щеголяли советские генералы, шли в комплекте к "Студебеккерам". Американцы наивно думали, что их будут носить водители pic.twitter.com/woJVDNkE3h— Vitauskas (@Vitauskas_A) May 6, 2019
В России опозорились перед 9 мая (twitter.com/Vitauskas_A)
Пользователи сети вдоволь посмеялись над подобным маркетинговым решением. Они оставили много комментариев под публикацией.
К слову, в России уже был подобный случай неуважительного отношения к воинам, отдавшим свои жизни во Второй мировой войне.
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