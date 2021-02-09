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В Танзании официально побороли коронавирус молитвами: "Сатана потерпел неудачу"

Новина українською → Танзанія , Вторник 09 февраля 2021 19:31
В Танзании официально побороли коронавирус молитвами: "Сатана потерпел неудачу" Президент Танзании сделал странное заявление о коронавирусе (Фото: qz.com)
Автор: Анна Шиканова

Президент популярной среди туристов из Украины африканской страны Танзания Джон Магуфули удивил официальным заявлением о коронавирусе.

Так, по словам пятого президента Танзании, в его стране нет COVID-19, пишет издание Africanews.

Боже, храни Танзанию

Причина отсутствия пандемии в этой африканской стране, названа Магуфули, довольно странная. Дело в том, что он убеждает население Танзании: от коронавируса их защищают высшие силы. Такая позиция главы государства привела к тому, что восточноафриканская страна была объявлена "свободной от COVID-19". Кроме того, в Танзании не вводилось никаких карантинных ограничений для предотвращения распространения вируса.

"Мы прожили больше года без вируса, потому что наш Бог всесилен, а Сатана снова потерпел неудачу!" - сказал он.

Но это еще не все.

Где вакцина от рака?!

Магуфули активно выступает против вакцинации. Любой. При этом его аргументы выглядят, мягко говоря, недалекими.

"Прививки опасны! Если белый человек смог сделать вакцину против COVID-19, то он должен был уже найти вакцину против СПИДа; он уже изобрел бы прививки против туберкулеза; он бы уже нашел вакцину от малярии; он бы уже изобрел вакцину от рака", - сказал он.

В Танзании официально побороли коронавирус молитвами: &quot;Сатана потерпел неудачу&quot;

Фото: GettyI mages

При этом президент Танзании рассказывает своим согражданам страшилки о вакцинации в духе российских пропагандистов.

"В одной стране девочек в возрасте до 14 лет вакцинировали против, как говорили они, рака шейки матки. Но позже оказалось, что вакцинация имела целью сделать их бесплодными!" - сказал Магуфули в одном из своих выступлений.

Трава вместо лекарств

Странные заявления Магуфули подкрепляются еще и тем, что Танзания стала одной из первых стран Африки, которые начали заказывать разрекламированные мадагаскарские травяные настойки Covid-Organics, эффективность которых не было доказано никакими научными работниками. Точнее, трава Artemisia Annua, которая входит в состав настойки, якобы содержит вещество, которое "помогает в борьбе с малярией".

"Вещество эффективно против малярии, но никакие клинические испытания не проверили ее против COVID-19, ни как лекарство, ни как профилактическое средство", - пишет Africanews.

В Танзании официально побороли коронавирус молитвами: &quot;Сатана потерпел неудачу&quot;

Фото: Getty Images

Туристы радуются

Сегодня мало известно о количестве положительных случаев коронавируса в Танзании из-за того, как пишут СМИ, "удивительной позиции правительства относительно вируса". Именно поэтому много стран предупреждают своих граждан воздержаться от посещения Танзании. Но сами туристы рады "вырваться из карантинов" и массово едут на Занзибар, где отсутствуют такие понятия как маски и социальная дистанция.

"Честно говоря, приятно быть без маски, я не боюсь. Поэтому живите своей жизнью и приезжайте в гости", - говорит американская туристка Рейчел.

"Я на самом деле не боюсь. Мы должны жить своей жизнью, мы должны продолжать жить. Коронавирус будет, но мы должны продолжать жить!" - сказала туристка из Уганды Кейт.

А тем временем римско-католическая церковь в Танзании призвала своих прихожан защищаться, а жители Занзибара рассказывают журналистам на условиях анонимности о "значительном количество смертей от COVID-19". И это все, пока Магуфули говорит: "Вирус не найдет вас в Танзании".

Напомним, ранее мы писали о том, что из-за неизвестной инфекции в Танзании умерло 15 человек.

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