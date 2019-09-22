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Танцы со звездами: судья шоу сделал откровенное признание

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Хореограф проекта Франциско Гомес рассказал, какие у него отношения с коллегами

Оценивать Танцы со звездами 2019 был приглашен всемирно известный хореограф Франциско Гомес. Он работает в команде с Владом Ямой, Екатериной Кухар и Дмитрием Монатиком. Тонкости рабочего процесса и отношений знаменитый хореограф рассказал в интервью КАте Осадчей, передает "Светская жизнь".

Как рассказывает хореограф, он состоит в хороших приятельских отношениях с судьями танцевального шоу, особенно с Владом Ямой, поскольку они знакомы уже не первый год.

"С Катей мы постоянно общаемся на всех репетициях. Она очень добра ко мне, обожаю ее мужа. А Влад Яма просто душечка. Я знаю его уже столько лет, он мне как брат родной. Все по-доброму, без всяких драм, пока что", - заявил Гомес.

Стоит отметить, что Франциско Гомес уже был судьей одного из украинских танцевальных шоу и работал вместе с танцором Владом Ямой. Еще тогда известный хореограф носил длинные кудрявые волосы, которые сейчас променял на стильную короткую стрижку.

Танцы со звездами 2019 - прямой эфир 22 сентября удивит украинцев (видео: youtube.com/Светская жизнь)

Что ожидать зрителям в пятом эфире?

Пресс-служба танцевального проекта анонсировала 5 главных событий, которые ждут зрителей "Танцев со звездами":

  1. Звезды расскажут о событиях, которые изменили их жизнь.
  2. Ведущей балкона станет телеведущая Надежда Матвеева.
  3. Даниель Салем и Юлия Сахневич поднимут в своем выступлении тему разлуки с близкими.
  4. С помощью танца Елена Кравец передаст всю сложность работы в мужском коллективе студии "Квартал 95".
  5. На телезрителей ждет сюрприз - выступление итальянского трио II Volo.

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