Танцы со звездами: судья шоу сделал откровенное признание

Хореограф проекта Франциско Гомес рассказал, какие у него отношения с коллегами
Оценивать Танцы со звездами 2019 был приглашен всемирно известный хореограф Франциско Гомес. Он работает в команде с Владом Ямой, Екатериной Кухар и Дмитрием Монатиком. Тонкости рабочего процесса и отношений знаменитый хореограф рассказал в интервью КАте Осадчей, передает "Светская жизнь".
Как рассказывает хореограф, он состоит в хороших приятельских отношениях с судьями танцевального шоу, особенно с Владом Ямой, поскольку они знакомы уже не первый год.
"С Катей мы постоянно общаемся на всех репетициях. Она очень добра ко мне, обожаю ее мужа. А Влад Яма просто душечка. Я знаю его уже столько лет, он мне как брат родной. Все по-доброму, без всяких драм, пока что", - заявил Гомес.
Стоит отметить, что Франциско Гомес уже был судьей одного из украинских танцевальных шоу и работал вместе с танцором Владом Ямой. Еще тогда известный хореограф носил длинные кудрявые волосы, которые сейчас променял на стильную короткую стрижку.
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