ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Танцы со звездами: букмекеры изменили прогноз по "неудачникам" 4-го эфира

Автор: Анна Киселева

Эксперты считают, что шансы на вылет у Alyona Alyona только увеличиваются

4-й эфир легендарного шоу "Танцы со звездами" 20 сентября покинет исполнительница Alyona Alyona. Такое мнение выразили эксперты еще в начале недели. Сейчас же букмекеры уточняют, что шансы на вылет у артистки все растут. Кто попал в антирейтинг 4-го эфира Танцев со звездами и с большей вероятностью покинет шоу – читайте в нашей статье.

Самые читаемые новости

Еще в начале недели букмекеры были уверены, что шоу покинет именно Alyona Alyona и предлагали коэффициент по ставкам 3.50. В то время у других двух антилидеров проекта Арама Арзуманяна и Сергея Танчинца коэффициент на вылет был равен 4.50. Сейчас же букмекеры уравняли их шансы и снизили ставки.

Не очень букмекеры верят в триумф на паркете футболиста и участника шоу Холостяк 5 Сергея Мельника, певца Позитива, скандальной телеведущей Ольги Фреймут и актрисы Дарьи Петрожицкой.

Новый прогноз букмекеров:

  • Alyona Alyona: Да 3.00;
  • Сергей Танчинец: Да 3.00;
  • Сергей Мельник: Да 3.00;
  • Арам Арзуманян: Да 5.00;
  • Ольга Фреймут: Да 5.00;
  • Дарья Петрожицкая: Да 7.00;
  • Позитив: Да 10.0;
  • Олег Винник: Да 10.0;
  • Юлия Санина: Да 15.0;
  • Тарас Цымбалюк: Да 15.0;
  • Санта Димопулос: Да 15.0;
  • Надежда Мейхер: Да 15.0;

При этом букмекеры уверены, что вероятность вылета Тараса Цымбалюка, Санты Димопулос и Надежды Мейхер самые низкие. К лидерам проекта специалисты добавили также исполнительницу Юлию Санину.

Стоит отметить, что ранее букмекеры дали правдивый прогноз на 3-й эфир шоу. В соответствии с прогнозами букмекеров звездный паркет покинула Слава Каминская со своим партнером Дмитрием Дикусаром.

Ранее мы писали о том, как изменился Влад Яма на "Танцах со звездами" с 2006 по 2020 год.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Танці з зіркамиТанцы со звездамиAlyona Alyona