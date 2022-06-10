UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Танцы на костях": в России пробили очередное дно вальсирующими людьми на фоне новостей о смертной казни

В России пробили очередное дно (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В России люди отличились особым цинизмом. Так, в Москве станцевали вальс на фоне новостей о том, что в "ДНР" будут преданы смертной казни иностранцы, воевавшие за Украину.

Видео с такими "танцами на костях" показали в одном из Telegram-каналов.

В чем суть скандала

"Вся суть России - танцы на костях - в одном видео. Москвичи танцуют на фоне новости о решении террористов "ДНР" казнить военнопленных", - подписали ролик.

Смотрите видео, как москвичи беззаботно кружатся в вальсе на фоне бегущей строки о смертной казни.

Почему в "ДНР" судят иностранцев

В "ДНР" хотят предать смертной казни трех иностранных граждан, которые пошли добровольно защищать Украину. Двое из них граждане Великобритании - Шон Пиннер и Эндрю Хилл, третий мужчина из Марокко, его зовут Брагим Саадуне.

"Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В ближайшее время состоится первое судебное заседание. С учетом военного времени на основании положений действующего уголовного закона по результатам судебного разбирательства наемникам может быть назначена исключительная мера наказания - смертная казнь", - сообщают сепаратистские СМИ "ДНР".

В "ДНР" трем иностранным добровольцам грозит смертная казнь (Скриншот из видео)

Сейчас в СМИ предали огласке вопиющее дело о том, что трех иностранных граждан пытаются уничтожить в "ДНР". В России же британцев и марокканца называют "наемниками".

А в это время глава Кремля Владимир Путин заявил, что россияне через десять лет будут жить лучше. Он считает, что "успеха можно достичь" благодаря науке.

Также читайте проникновенную историю о том, как известный американский рестлер встретился с фанатом из Мариуполя, дом которого разрушили россияне.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация