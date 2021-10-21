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Танцовщица Илона Гвоздева попала в ДТП: все подобности

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Четверг 21 октября 2021 12:33
Танцовщица Илона Гвоздева попала в ДТП: все подобности Фото: Илона Гвоздева попала в ДТП (instagram.com/ilonagvozdeva)
Автор: Анна Шиканова

Илона Гвоздева попала в ДТП. Она сообщила поклонникам, что стала участницей неприятного происшествия на дороге и сообщила подробности аварии.

Об этом Илона Гвоздева рассказала на своей странице Instagram.

Победительница проекта "Танцы со звездами", хореограф Илона Гвоздева угодила в ДТП. Она не стала уточнять место аварии и изрядно успела напугать своих поклонников. Сначала она опубликовала фотографию побитой машины, а через некоторое время сообщила фанатам подробности происшествия.

По словам Гвоздевой, в ее автомобиль въехала друга машина. Виновником аварии стал водитель другого автомобиля, так как он не соблюдал дистанцию.

"Будьте бдительны за рулем. Особенно на светофорах и всегда старайтесь держать дистанцию!" – сообщила танцовщица.

Позже она сообщила, что в аварии никто не пострадал.

"Главное, что все живы, здоровы. Железо можно починить. Как говорится: "Дистанцию нужно соблюдать". Въехали в зад, ждем полицию", - рассказала Гвоздева.

После аварии она вышла на связь с фанатами, поблагодарила их за поддержку и объяснила, что произошло.

"Со мной все в порядке. Авария была незначительная. Я не виновата. Меня просто догнал мужчина в зад моего автомобиля. Но, слава богу, все обошлось. Мы дольше ждали страховую. Но это было стремно. Первые 5 секунд я сидела за рулем: "Господи, насколько все плохо сзади". Конечно, когда я вышла – посмотрела. Мягко говоря, отделалась царапинами, а у него полный капот", - добавила подробности танцовщица.

Танцовщица Илона Гвоздева попала в ДТП: все подобностиТанцовщица Илона Гвоздева попала в ДТП: все подобностиФото: instagram.com/ilonagvozdeva

Стоит отметить, что за последнюю неделю Гвоздева не единственная из "Танцев со звездами" кто попал в ДТП. Недавно участниками аварии на дороге стали Максим Леонов и Артур Логай.

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Илона Гвоздева Танцы со звездами ДТП
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