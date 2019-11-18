Талантливый во всем: обнаженный Яма вызвал фурор на Танцах со звездами (видео)

Влад Яма на полуфинале шоу Танцы со звездами 2019 оставил судейское ложе для поддержки пары Анны Ризадтиновой и Александра Прохорова на паркете. Так, по правилам эфира 17 ноября участники продемонстрировали три номера: один танец из классической бальной программы, затем вместе с одним из судей проекта, а также "Танец за жизнь".

Олимпийская призерка Ризатдинова вместе со своим партнером Прохоровым и Владом Ямой показали танго под песню Bob Sinclar - Kiss My Eyes.

Король бального танца перевоплотился в портье, потом примерил на себя роль официанта, показался в образе горничной, и в конце удивил зрителей своим появлением в обнаженном виде.

Номер вызвал в зале шквал оваций, а коллеги Ямы - судьи проекта Григорий Чапкис, Франциско Гомес и Екатерина Кухар пришли в восторг от такого спектакля.

"Потрясающий спектакль! Если талантливый человек, то он талантлив во всем... Влада Яму я никогда не прощу - уже 13 лет не могу простить, что он красивее меня", - пошутил Чапкис.

Танцы со звездами 2019 - Влад Яма разделся для номера с Анной Ризадтиновой и Александром Прохоровым (Фото: скриншот)

Кухар отметила, что Ризадтиновой удалось сделать то, о чем мечтала Наталья Могилевская все 13 лет - раздеть Влада Яму.

"Влад, а за вашими перевоплощениями и танцами я готова наблюдать вечно", - добавила прима-балерина.

Гомес признался, что Яма может по праву называться старшим судьей и высоко оценил хореографию, которую он поставил для конкурсантов: "Влад, вы повели этот корабль и можете повести куда угодно".

Все судьи дали паре Ризадтинова-Прохоров наивысшие оценки: по 10 баллов.

Напомним, что по итогам полуфинала паркет покинула пара Владимир Остапчук и Илона Гвоздева, которые набрали наименьшую поддержку зрителей.

Видео: Танцы со звездами 2019 - Влад Яма на шоу выступил с Анной Ризадтиновой и Александром Прохоровым