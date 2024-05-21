Таку страву з кабачків будуть їсти всі. Готуємо дієтичні запіканки з сиром

Як запекти кабачки

"Порційні маленькі запіканки з кабачка з вершковим сиром у формі маффінів – смачний та корисний сніданок чи перекус. Страва низькокалорійна, а виходить дуже смачно та ніжно. Із зеленню, спеціями та іншими добавками можна експериментувати на свій смак", - пояснює автор рецепта.

Для приготування вам знадобляться такі продукти:

1 кабачок

100 грамів вершкового сиру

3 курячих яйця

30 грамів крохмалю

100 грамів вершків 10% жирності

зелень

1 часник

сіль, прованські трави та перець - на смак.

Почнемо приготування. Ви можете замінити деякі інгредієнти. Якщо немає вершкового сиру - беріть моцарелу або фету, якщо ж немає кабачка - беріть цукіні.

Спочатку натріть на великій тертці кабачок (або ж цукіні). Віджимати масу не потрібно, туди ж додавайте подрібнені часник та зелень. В окремій мисці змішайте яйця з вершками та вершковим сиром, потім додавайте туди крохмаль, сіль та прованські трави.

Потім об'єднайте натерті кабачки з яєчно-вершковою сумішшю. Візьміть форми для кексів та викладайте туди масу.

Далі запікайте закуску у розігрітій до 180 градусів духовці. Страва буде готова приблизно за 35 хвилин. Потім дайте запіканкам охолонути й виймайте їх з форм. Кабачкова закуска буде смачною як гарячою, так і холодною.