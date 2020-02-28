Таксист Гаврилюк сделал откровенное признание: реакция украинцев оказалась неожиданной

Михаил Гаврилюк высказался о работе таксистом в Киеве после окончания своей деятельности в качестве народного депутата VIII созыва.

40-летний активист Евромайдана, козак Четвертой сотни прокомментировал в Facebook ажиотаж вокруг своей персоны и с сарказмом ответил на слухи о своем богатстве.

"Наблюдаю, как некоторые издания, которые почти месяц назад кричали о трехэтажном доме вора Гаврилюка, сегодня пестрят заголовками "Прижало? Бывший нардеп работает таксистом". Непоследовательно как-то, господа. Предлагаю еще заголовки "Гаврилюку не хватило средств на второй водопад" или "Гаврилюк притворяеться бедным, чтобы скрыть свои преступления", - написал козак Гаврилюк.

Также экс-нардеп признался, почему выбрал для себя именно такую работу.

"Настоящий таксист должен уметь три вещи: хорошо ориентироваться на местности, аккуратно водить авто и разбираться в политике, поэтому я идеально подхожу на этот пост", - шутит Гаврилюк.

Кроме того, добавил он, быть таксистом не является работой его мечты, но "сидеть без дела я не люблю, и никакого дела не чураюсь".

Отметим, что в комментариях к сообщению Гаврилюка звучат очень теплые слова поддержки, в том числе и со стороны извесных украинцев.

Так, поэт и детский писатель, издатель Иван Малкович высказал экс-нардепу свое уважение.

"Михаил, вы для меня навсегда один из непокоренных украинских героев. Мое уважение" - написал он.

Фото: скрин комментариев с Facebook-страницы Михаила Гаврилюка

Актер и сценарист, телеведущий и легендарный сказочник Сашко Лирнык отметил честность Гаврилюка.

"Я вас искренне уважаю! Настоящий честный украинец. Как и должно быть. Как нас родители воспитывали. Спасибо вам", - говорится в комменте.

Фото: скрин комментариев с Facebook-страницы Михаила Гаврилюка

А известный журналист и музыкант Богдан Кутепов вообще признался, что и сам таксует.

Фото: скрин комментариев с Facebook-страницы Михаила Гаврилюка

Вы молодец большой. Удачи вам, и чтобы эти трудности были временными;

Хотелось бы встретиться! Может повезет? А вам, Михаил, успехов! Вы большой молодец! Респект и уважение! Это те люди, на которых держится наш мир!

Как по мне, это достойно. И неважно, что делать - копать ямы на кладбище, обилечивать пассажиров или летать в космос. Главное - не лежать на диване целыми днями, страдая, что должность директор всего мира занята. И, к сожалению, не вами. Удачи.

Работа спасает от всех проблем! У вас все хорошо, но будет еще лучше, ибо вы успели выскочить из клетки со львами:) Оно вам надо?

Фото: скрин комментариев с Facebook-страницы Михаила Гаврилюка

Напомним, что Гаврилюк не спешил ранее заканчивать политическую карьеру. На выборах в парламент 2019 года он попытался пройти на второй депутатский срок, баллотируясь по одному из мажоритарных округов в Киевской области. Но выборы он проиграл с результатом 0,56% - за него отдали голоса всего 512 человек.