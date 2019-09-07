Таксист BlaBlaCar изнасиловал пассажирку: всплыли шокирующие детали преступления

Водитель службы такси BlaBlaCar изнасиловал молодую девушку. 51-летний таксист подвозил девушку из Одессы в Черкассы, а по дороге угостил ее кофе. После чего пассажирка почувствовала слабость - тогда водитель завез ее в лес, и пригрозив физической расправой, надругался. Об этом рассказала ее подруга в сети Facebook.

Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы, уголовное производство открыли, но подозреваемый до сих пор не задержан.

О произошедшем 30 августа рассказала сама девушка, которую зовут Ольга, пишут Факты.

По словам Ольги, когда она бронировала поездку, ничего подозрительного не заметила. Цена 380 гривен ее вполне устроила, она увидела, что таксиста зовут Александр, ему 51 год. Когда девушка садилась в авто, она на всякий случай сфотографировала номер - говорит, что так делает всегда, когда ездит BlaBlaCar. Ольга рассказывает, что в профиле водителя значилось, что он должен приехать на BMW Х5, но вместо этого приехала Subaru.

Кроме того, из Одессы с ними должен был ехать еще один пассажир, а третьего попутчика водитель собирался забрать в Умани. Но на вопрос девушки о втором пассажире Александр сказал, что он отменил поездку в последний момент. Кроме того, они должны были выехать в три часа дня, но он приехал раньше - в полдень.

Таксист BlaBlaCar изнасиловал пассажирку (фото: facebook.com/moon.dreary)

Девушка говорит, что водитель ехал очень быстро, а местами просто мчался, при этом даже не пристегнувшись. Когда Ольга спросила, почему он так делает, Александр ответил, что ему все равно, у него "менты-кенты, все схвачено" и ему ничего не будет.

Позже водителю кто-то позвонил, это был второй пассажир из Одессы, который, как оказалось, поездку не отменял. Таксист начал орать на него матом: "Какие три часа дня? Ты тупой?! Я давно уехал! Ты еврей обрезанный, таких как ты, надо уничтожать!"

Далее выяснилось, что поездка стоит не 380 грн, а 800, и что девушка должна заплатить именно такую сумму. После чего водитель сказал, чтобы Ольга заплатила столько, сколько у нее есть и забрал 500 грн (больше у нее не было).

Таксист остановился у рынка, купил виноград, дыню, еще какие-то фрукты, креветки и рапаны. Принес все это в авто и настаивал на том, чтобы Ольга угощалась.

"Тогда же он как бы случайно дотронулся до моей ноги. Я сказала: "Не трогайте меня". Он удивился: "А что тут такого?" - говорит Ольга.

Позже они остановились на заправке по просьбе Ольги, где она сходила в туалет. Водитель купил кофе и угостил пассажирку. Причем напиток показался ей очень горьким и после него стало клонить в сон, хотя обычно она не спит в машине.

Кроме того Александр купил мясо для шашлыков, бутылку пива и тут же ее выпил.

После этой остановки они свернули в Моринцы (Александр сказал, что ему нужно забрать у гончара Кости какие-то горшки). И тогда его понесло - он стал рассказывать, что он "избранный", "чистильщик земли", военный, служил в Афгане.

В Моринцах, которые оказались родным селом Александра, он зачем-то повез Ольгу на кладбище, чтобы показать, где похоронены его родители. А с местным дедушкой стал говорить о том, что "привезет в село казаков" и "всех здесь уничтожит".

"Мне сказал, что "если я не буду рядом с ним, мне тоже не будет места на этой земле". Говорил, что я должна "идти в последний бой" и "нарожать казаков, но не от него", - продолжила рассказ Ольга.

Таксист BlaBlaCar изнасиловал пассажирку (фото: facebook.com/moon.dreary)

Дальше он стал разжигать костер (пока ждал гончара Костю), чтобы пожарить шашлыки. Достал из авто бутылку водки и стал ее пить и нести новый бред. Девушка категорически отказалась от алкоголя.

"У меня был сон... Бог сказал мне: "Вставай и иди". Я избранный. Я еще покажу миру, кто я такой. Я уничтожу всех цыган, негров, евреев… Гитлер никто на фоне меня", - рассказывал он, продолжая пить водку.

После чего водитель лег на траву и отрубился, попросив девушку завести будильник и разбудить его через полчаса.

Когда он уснул, девушка побежала искать место, чтобы поймать связь, позвонить и выбраться из села. Но было поздно, темно и связи не было, в округе ни людей, ни домов. Ольге ничего не оставалось, кроме вернуться к водителю.

Вскоре водитель проснулся и сел за руль. В дороге он положил руку Ольге на ногу, она попросила убрать, но таксист повторил свои действия. Девушка попросила остановиться и высадить ее. Но Александр отказался, тогда Ольга перебралась на заднее сидение и стала писать своему парню, указывая геолокацию.

Далее водитель повернулся боком и начал трогать живот девушки. Она его оттолкнула и повернулась лицом к спинке заднего сидения. И тогда поняла, что они свернули с трассы и едут по бездорожью.

"Я начала кричать: "Что происходит? Куда мы едем?!" "В лес выехали, еб…ться будем", - ответил водитель. Он остановился, отобрал у меня телефон и полез ко мне на заднее сиденье", - рассказывает девушка.

Ольга посмотрела в окно, увидела вокруг черное поле и подумала, что наверное будет лежать там мертвая. Кроме того в дверце авто был огромный нож, и он мог бы ее убить.

"Он начал меня насиловать. Этот кошмар продолжался минут сорок. Я просила его остановиться, говорила, что мне больно. Но он продолжал. Сначала с презервативом, потом без…" - продолжает девушка.

Таксист BlaBlaCar изнасиловал пассажирку (фото: facebook.com/moon.dreary)

Когда все закончилось, насильник спросил, с кем ей больше понравилось - с ним или с ее парнем. Девушка не стала отвечать, а лишь спросила, убьет ли он ее. На что таксист ответил, что нет - он отвезет ее в Черкассы.

Когда он отпустил Ольгу в туалет, она хотела убежать. Но была голая, в одних носках и без телефона. Тогда она вернулась, собрала вещи, по дороге он вернул ей телефон и она написала своему парню о том, что произошло.

Также Ольга объяснила довольно странное поведение своего парня, который не стал звонить в полицию и ничего не предпринял. Она говорит, что из-за плохой связи сообщения доходили поздно, затем она написала ему, что они пойдут в полицию.

Девушка пошла в полицию на следующий день. Она специально не мылась, чтобы не уничтожить доказательства. У нее приняли заявление, но вещи, которые были на ней в тот день, откзались брать. Только 4 сентября следователи согласились принять одежду.

А таксисту все еще не объявили о подозрении. Кроме того, ей написали в Facebook, что он лешит в больнице в Золотоноше Черкасской области.

Сервис BlaBlaCar сразу же заблокировал аккаунт водителя. Кроме того, с ней связалась психолог службы такси, который ей очень помогла.

Также пресс-служба BlaBlaCar связалась с черкасской полицией, передала все данные о таксисте. Но прошло несколько дней, а там все еще не отреагировали.

В полиции рассказали, что они открыли уголовное производство по статье "Изнасилование" и занимаются выяснением всех обстоятельств.

Стоит отметить, что с водителем также удалось связаться. Он рассказал, что будет разговаривать только с "Первым каналом". Или же с теми, кто ему больше заплатит за интервью.

К слову, недавно в Киеве таксист изнасиловал молодую женщину, которую подвозил из ресторана домой. Свои действия насильник оправдал тем, что девушка была в нетрезвом состоянии.

Ранее сообщалось, что в Днепре толпа подростков совершила жесткий самосуд над мужчиной, которого подозревают в нападении и попытке изнасилования 15-летней девочки. Неадекват разбил о голову ребенка стеклянную бутылку и порезал ей лицо.