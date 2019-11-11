В такси и кресле стоматолога: топ постельных сцен из фильмов Зеленского (видео)

Владимир Зеленский прежде, чем стать президентом Украины, активно снимался в различных кинопроектах "Студии Квартал 95". При этом сцены некоторых романтических комедий были довольно пикантными. Предлагаем вспомнить лучшие моменты из постельных сцен с будущим главой государства.

Так, в ромкоме "Любовь в большом городе" герой Зеленского стоматолог Игорь играет любовь с героиней Светланы Ходченковой. Но в первой части трилогии Игорь - заядлый холостяк, который коротает свои вечера в обществе очаровательных незнакомок.

Зеленский в постельной сцене (скрин видео: YouTube/CD LAND VIDEO)

В начале фильма есть очень интересная сцена, где герой Зеленского оказывается в постели сразу с двумя полуобнаженными красотками.

Зеленский в постельной сцене (видео: YouTube/CD LAND VIDEO)

В этом же фильме есть сцена, в которой на прием к герою Зеленского приходит красотка, которая соблазняет доктора прямо в стоматологическом кресле.

Зеленский в пикантной сцене (скрин видео: YouTube/CD LAND VIDEO)

Зеленский в интимной сцене (видео: YouTube/CD LAND VIDEO)

Во второй части "Любви в большом городе" влюбленные сталкиваются с рядом трудностей, преодолеть которые поможет лишь зачатие ребенка. Именно этим занимаются герои Ходченковой и Зеленского на заднем сидении такси в конце фильма.

Зеленский и Ходченкова в интимной сцене (видео: YouTube/CD LAND VIDEO)

Последняя часть трилогии более изобилует комическими сценами, а вот в ромкоме "8 первых свиданий" есть очень страстная сцена с поцелуем - Станиславский крикнул бы "Верю!". По сюжету герои Зеленского и Оксаны Акиньшиной каждое утро просыпаются вместе, где бы они не уснули.

Страстный поцелуй Зеленского с Акиньшиной (видео: YouTube/Александр Хребтов)