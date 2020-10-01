Такого при обычном гриппе не бывает: врач назвал главную опасность COVID-19

От сезонного гриппа, даже самого сильного, смертность в 5 раз ниже, чем от коронавируса. Об этом заявил доктор Евгений Качман - ведущий специалист Медицинского центра Тель-Авива в области лечения инфекционных заболеваний в интервью РБК-Украина.

Врач с 25-летним стажем отметил, что COVID-19 намного серьезней, чем сезонный грипп и не стоит к нему относится с легкомыслием.

"Врачи привыкли оперировать фактами. А факт в том, что от сезонного гриппа, даже самого сильного, смертность населения в пределах 1%, а то и меньше. Тогда как от COVID-19, примерно в 5 раз больше", - сказал медик.

Качман напомнил, что такого количества осложнений на весь организм от коронавируса врачи давно не наблюдали.

"У меня большой опыт лечения больных гриппом, и могу с уверенностью сказать – коронавирус куда серьезней. Такой частоты осложнений, как мы сейчас наблюдаем от COVID-19, при обычном гриппе не бывает. Большая проблема в том, что коронавирус вызывает полиорганную недостаточность, страдать могут не только легкие, но и сердце, сосуды, почки, головной мозг", - сообщил медик.

Также доктор Качман рассказал, что наличие патологических заболеваний и иммунитет человека определит, в какой форме у пациента будет проходить болезнь.

" Есть определенные группы риска и на течение болезни влияют возраст, состояние иммунитета, целый ряд хронических заболеваний. Самые часто встречающиеся сопутствующие состояния, которые вызывают осложнения при COVID-19 – бронхолегочные заболевания, ожирение, диабет, гипертония, все метаболические и иммунные расстройства", - резюмировал доктор.

Как мы писали ранее, врачи опровергли популярный миф о смерти от коронавируса.