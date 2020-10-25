Такого еще не делал никто: в Одессе неадекват прокатил "копов" на заборе (видео)

В Одессе 25 октября, в День водителя, неадекват врезался в забор, и провез его часть до столкновения с деревом. Во время своей экстремальной поездки мужчина также прокатил полицейских на заборе. Любителя экстремального вождения уже задержали. Видео с места инцидента, а также задержания горе-автомобилиста опубликовали в Telegram-канале "Подслушано Одесса".

"Чувак под "ракетой" утром на Канатной прокатил копов, потом устроил ДТП, врезался в забор юракадемии, развернулся прямо на дороге на 4 станции и въехал в дерево возле военной академии, после чего был упакован "Зевсом", - говорится в сообщении под видео.

Неадекват протаранил авто полиции забором

Очевидцы подозревают, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Также свидетели добавили, что экстремал пугал одесситов все утро.

"Та он до 7 утра по всему центру успел покататься с этим забором впереди под скрежет металла и вой сирен, просто повезло, что этот урод никого не травмировал", - пишет один из очевидцев под публикацией.

Один из свидетелей также рассказал, что горе-водитель пытался бежать.

"Ехал прям на меня по встречке на Решельевской, увернулся от него, протаранил бус, затем догнали его Хондой, перегородили дорогу, но он свалил", - рассказывает Евгений в комментариях, прикрепляя фотографию и видео автомобиля.

В Одессе водитель протаранил авто полиции забором (фото: t.me/odhello_chat)

Некоторые шутят, что водитель спешил отдать голос за своего кандидата.

"То ли новый "Форсаж" снимают, то ли кто-то с боем прорывается на избирательный участок!" - прокомментировал опубликованное видео депутат горсовета Богдан Гиганов.

До задержания водитель Subaru Forester совершил еще четыре ДТП, одно из которых с пострадавшим.

39-летний водитель управлял автомобилем с явными признаками наркотического опьянения. Какие-либо документы на транспортное средство у него отсутствовали, поэтому следственная группа устанавливает его причастность к угону автомобиля.

Напомним, что ранее в Киеве неадекват напал на службу спасения животных и уничтожил их лодку. Мужчина раскаивался в своих действиях, но только до приезда полиции.

Также мы писали о том, что в Киеве неизвестный решил осквернить памятник Героям Небесной Сотни на глазах у людей.