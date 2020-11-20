Такое в Украине невозможно: Максим Степанов сделал важное заявление о коронавирусе

Министр здравоохранения Максим Степанов срочно обратился к средствам массовой информации не сеять панику относительно ситуации с коронавирусом в Украине.

Чиновник записал видеообращение, в котором упомянул случай, что якобы случился в Белой Церкви. Речь идет о том, что в одной из больниц отец отдал сыну кислородную маску, а сам умер.

Степанов говорит, что история была проверена и оказалось абсолютно неправдивой. Ведь в Белой Церкви в принципе не было случая, когда отец и сын в одной больнице, и отец умирает.

Министр отметил, что волонтер, опубликовавшая эту историю в соцсетях, уже успела написать, что данные непроверенные.

"Не сейте панику… Такое в Украине невозможно", - обратился Степанов к СМИ, призвав их проверять информацию.

При этом он отметил, что подобными материалами журналисты оскорбляют медиков, фактически обвиняя их в воровстве медпрепаратов.

Максим Степанов обратился к СМИ

Напомним, что в Украине за последние сутки очередной антирекорд с новыми случаями коронавируса - 14 575 человек. Больше всего заболевших в Киеве.

Ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив рассекретил детали разговора с премьером Денисом Шмыгалем, назвав ориентировочную дату введения тотального карантина в Украине.