Зробіть фастфуд здоровим: нутриціолог розповіла, як корисно їсти улюблені страви

Фастфуд давно став синонімом шкідливої їжі та безвідповідального ставлення до потреб свого тіла. Але передусім швидка їжа - це зручно і смачно. Дієтолог розповіла, що така їжа може бути корисною.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолога Ольги Дорош.
За словами експерта, фастфуд - це їжа та страви, які передбачають швидший процес приготування порівняно з типовими, швидше обслуговування.
"Ще ніхто не помер від бургера раз в тиждень, але щороку росте статистика РХП, мода на дієти починаючи ще зі шкільних років і зацикленість на фігурі й тому, що в тарілці", - розповіла експерт.
Нутриціолог розповіла, що усі набирають вагу від надлишку калорій. Якщо їсти щодня цільнозернові макарони з великою кількістю сиру й вершків, веганські сирники й броколі залиту топленим маслом, ефект для ваги буде той самий.
Тому справа в надлишку калорій і порції картоплі фрі чи гамбургеру. Самі по собі страва автоматично вагу не збільшують.
В стравах фастфуду калорій багато внаслідок жиру, цукру, а клітковини, вітамінів, мінералів мало. Тому треба мудро його в раціон вписати.
"Візьміть до нього салат без заправки і буде вам щастя та повноцінний обід", - йдеться у повідомленні.
Також можна готувати бургери та піцу вдома з дітками. Можна обрати цільнозернову булку, зробити самостійно нежирний фарш, соус на основі йогурту й томатної пасти зі спеціями та дати більше овочів.
Експерт радить не демонізувати їжу. Це не сприяє розвитку здорової харчової поведінки ні в дітей, ні в дорослих.
Потрібно вчитися вписувати улюблені продукти й страви в раціон, а не відмовляти собі до стану, що чипси чи цукерка починають снитися.
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