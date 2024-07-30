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Зробіть фастфуд здоровим: нутриціолог розповіла, як корисно їсти улюблені страви

Нутриціолог розповіла, чим корисний фастфуд (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Фастфуд давно став синонімом шкідливої їжі та безвідповідального ставлення до потреб свого тіла. Але передусім швидка їжа - це зручно і смачно. Дієтолог розповіла, що така їжа може бути корисною.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолога Ольги Дорош.

Чи корисний фастфуд

За словами експерта, фастфуд - це їжа та страви, які передбачають швидший процес приготування порівняно з типовими, швидше обслуговування.

"Ще ніхто не помер від бургера раз в тиждень, але щороку росте статистика РХП, мода на дієти починаючи ще зі шкільних років і зацикленість на фігурі й тому, що в тарілці", - розповіла експерт.

Нутриціолог розповіла, що усі набирають вагу від надлишку калорій. Якщо їсти щодня цільнозернові макарони з великою кількістю сиру й вершків, веганські сирники й броколі залиту топленим маслом, ефект для ваги буде той самий.

Тому справа в надлишку калорій і порції картоплі фрі чи гамбургеру. Самі по собі страва автоматично вагу не збільшують.

Як корисно додати фастфуд в раціон

В стравах фастфуду калорій багато внаслідок жиру, цукру, а клітковини, вітамінів, мінералів мало. Тому треба мудро його в раціон вписати.

"Візьміть до нього салат без заправки і буде вам щастя та повноцінний обід", - йдеться у повідомленні.

Також можна готувати бургери та піцу вдома з дітками. Можна обрати цільнозернову булку, зробити самостійно нежирний фарш, соус на основі йогурту й томатної пасти зі спеціями та дати більше овочів.

Експерт радить не демонізувати їжу. Це не сприяє розвитку здорової харчової поведінки ні в дітей, ні в дорослих.

Потрібно вчитися вписувати улюблені продукти й страви в раціон, а не відмовляти собі до стану, що чипси чи цукерка починають снитися.

На що звернути увагу під час купівлі фастфуду:

  • чи є у робітників доступ до чистої водопровідної води, щоб мити руки, продукти, обладнання
  • чи є холодильник та піч/гриль
  • чи є форма і в якому вона стані
  • чи чистий прилавок
  • як захищена готова їжа та продукти від пилу та бруду з вулиці
  • чи прибране волосся і чи є на робітниках рукавички

 

Раніше ми повідомляли, що буде з організмом, якщо щодня їсти одну й ту ж їжу.

Також ми писали, чи можна пити каву при здоровому харчуванні та схудненні.

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