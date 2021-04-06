Таким больным с коронавирусом нужно в больницу: Комаровский назвал три важных показателя

К доктору Комаровскому обратились подписчики и признались, что при самолечении коронавируса в домашних условиях их больше всего страшит пропустить тот момент, когда нужно будет сдаваться в больницу и для профильного лечения время будет утеряно.

Врач в ответ на письмо читателя назвал три важных признака, которые говорят о том, что пациенту необходимо лечение в стационаре под присмотром врачей.

Сатурация

Если сатурация (уровень кислорода в крови) выше 93 — спокойно лечимся дома.

"Показания к госпитализации: во-первых, сатурация ниже 93 на фоне кислородотерапии — то есть когда у вас 92, вы даете кислород, и сатурация повышается, то можно дышать дома с помощью концентратора, если не повышается или нет концентратора, то вы идете в стационар", - объяснил Комаровский и добавил, что психические расстройства на фоне коронавируса — это тоже повод устраиваться в стационар.

Кишечный синдром

При самолечении коронавируса очень часто опасным оказывается кишечный синдром — когда на фоне повышенной температуры развивается диарея и возможно быстрое обезвоживание, то в домашних условиях бороться с этим очень трудно, возможны осложнения, поэтому требуется наблюдение доктора и внутривенное введение препаратов.

Высокая температура тела

Еще одним показанием для госпитализации является высокая температура — выше 39 градусов — при отсутствии реакции организма на жаропонижающие.