Таких как она, единицы: в Харькове умерла известный волонтер (фото)

Известная волонтер из Харькова Татьяна Черкашина умерла 5 июля после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью. Об этом в социальных сетях пишут ее друзья и близкие.

Татьяна четыре года боролась с раком. Но при этом продолжала активно работать, помогая украинской армии. Она проходила лечение в медучреждениях Киева и Львова, а последние дни провела дома.

Умерла волонтер Татьяна Черкашина (фото: facebook.com)

С 2015 года волонтер была была информационщиком, а позже руководителем информационной службы 8-го батальона Украинские добровольческой армии "Аратта".

Умерла волонтер Татьяна Черкашина (фото: facebook.com)

Друзья, близкие, знакомые Тани высказывают соболезнования по поводу ее смерти.

"Еще один мой друг по ФБ ушел в Вырий... сегодня ни стало Татьяны Черкашиной. В очередной раз забрали ту, которая очень нам всем нужна здесь, на земле, почему так происходит, не знаю... Яна Червоная и Таня Черкашина уже снова вместе... Света и вечная память..." - пишет Татьяна Ярошенко.

Умерла волонтер Татьяна Черкашина (скрин: facebook.com)

"Родная моя Танечка, ты сегодня отошла на небо. Таких, как ты единицы, ты была очень сильной, мало кто знал, как тебе было больно, но ты до последнего своего вздоха хотела быть полезной, так ты любила нашу Украину! Покойся с миром, наше солнышко!" - написала Галина Однорог.

Умерла волонтер Татьяна Черкашина (скрин: facebook.com)

"Сегодня ушла в лучший мир Татьяна Черкашина. Она была сильной женщиной, честной, правильной. Татьяна отдала себя служению Украине. Мы все любили ее. Покойся с Богом, подруга... Светлая память..." - вспоминает Татьяна Могинская.

Умерла волонтер Татьяна Черкашина (скрин: facebook.com)

К слову, Наталья Юсупова, которая является известным украинским волонтером, просит украинцев не оставаться равнодушными и помочь тяжелораненым бойцам, которых привезли в киевский госпиталь.

Напомним, известная волонтер, Марина Шеремет погибла в автомобильной катастрофе возле села Носовка в Черниговской области.

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