От таких нелюдей общество нужно избавлять: под Киевом извращенец напал на пенсионерку (фото)

Злоумышленника задержали по "горячим следам", которые взяла служебная собака по кличке Кира
Под Киевом извращенец с ножом напал на пожилую женщину прямо в ее доме, жестоко избил и ограбил. Кроме того, изверг пытался изнасиловать пенсионерку. Злоумышленника удалось оперативно разыскать и задержать. Об этом 7 сентября рассказал руководитель полиции Киевской области Андрей Небитов на своей странице в Facebook.
Вопиющий инцидент произошел сегодня средь белого дня в Обуховском районе. Вооруженный мужчина ворвался в дом к женщине и принялся жестоко ее мучать.
"Случайным свидетелем этого ужаса стал сын потерпевшей, который попытался поймать вора, но тот убежал. Впрочем, не далеко!" - говорится в публикации.
Под Киевом извращенец напал на пенсионерку прямо в ее доме (Фото с Facebook-страницы Андрея Небитого)
Преступника удалось поймать благодаря служебной собаки кинологической службы по кличке Кира, которая быстро взяла след. Далее полицейские вычислили и задержали извращенца.
"Сейчас он сушит штаны и дает показания следователям, которые предоставят правовую квалификацию его действий", - расказал Небитов.
Также глава полиции Киевщины высказал мнение, что нужно "избавлять общество от таких нелюдей!"
Под Киевом извращенец избил и ограбил пенсионерку и пытался изнасиловать (Фото с Facebook-страницы Андрея Небитого)
Правоохранитель поблагодарил местных полицейских за неравнодушие, профессионализм и оперативное реагирование.
Пользователи сети шокированы инцидентом и требуют привлечь негодяя к ответу по всей строгости.
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Как сообщалось ранее, 5 сентября вечером в Киеве насильник напал на женщину, которая вместе со своей дочерью-подростком и двумя друзьями прибежали на крики помощи в парке Андрея Малышко. Изверг поиздевался над женщиной прямо на глажах у ее 14-летней дочери.
Также мы писали о том, что не так давно в Киеве в гипермаркете "Эпицентр" орудовал маньяк, который нападал на женщин в кабинках туалета с целью изнасилования.