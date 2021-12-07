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Таких диагнозов не существует: Комаровский назвал три заболевания, которых нет в медицине

Новина українською →
Вторник 07 декабря 2021 08:01
Таких диагнозов не существует: Комаровский назвал три заболевания, которых нет в медицине Фото: Комаровский назвал три несуществующих диагноза (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Доктор Евгений Комаровский назвал три диагноза, которых на самом деле нет в доказательной медицине. Он отметил, что врачи лечат такие состояния стандартным набором средств.

Об этом украинский врач сообщил в программе "Хард с Влащенко".

По словам Комаровского, есть три диагноза, которых на самом деле не существует – вегетососудистая дистония, дисбактериоз и диатез.

"Таких диагнозов, как вегетососудистая дистония, дисбактериоз и диатез – не существует. У каждого такое было, и всем это лечили капельницами и уколами", - подчеркнул специалист.

Он отметил, что тактика у медиков скорой помощи простая. Они при жалобах на боль в голове ставят укол магнезии, от которого болят ягодицы, и пациент забывает о боли в голове.

"Это называется лечение! Или капельницу ставили, вся рука затекла. Вот это меня полечили", - добавил Комаровский.

Вегетососудистая дистония

Этот диагноз ставят при постоянном чувстве тревоги и "клубке в горле", скачках давления, ускоренном сердцебиение и болях в сердце без особых причин.

Также может быть головокружение, повышенная температура тела и головные боли.

Однако такие проявления – не заболевание, а синдром. Он возникает при многих заболеваниях, а врач должен найти причину таких симптомов.

Курс витаминов и успокоительных в такой ситуации не поможет, так как симптомы могут сигнализировать о серьезных нарушениях.

Дисбактериоз

Доказательная медицина не признает такого диагноза как дисбактериоз. Обычно такой диагноз ставят людям с жалобами на проблемы пищеварения: боли в животе, диарея, запоры, вздутие.

Также такой диагноз часто ставят детям при появлении высыпаний, которые связаны с пищеварением.

Ни один анализ не может показать реальную картину и подтвердить или опровергнуть наличие дисбактериоза.

В организме человека живет много микроорганизмов: бактерии, вирусы и грибы. Определить их количество, недостаток, проблемы с ними – невозможно.

Диатез

Такого диагноза тоже в медицине не существует. Это реакция организма на элементарные раздражители. Чаще всего проявляется в виде аллергии и сыпи.

Чаще всего диатез "диагностируют" у детей, так как у них желудочно-кишечный тракт, нервная и иммунная система еще не полностью зрелые и реакция на определенную пищу может быть разная.

Напомним, ранее мы писали о том, что Комаровский разнес миф о не полезности популярного продукта.

А также рассказывали о том, что доктор Комаровский назвал единственный витамин, который нужно принимать дополнительно.

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Комаровский Доктор Комаровский Евгений Комаровский
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