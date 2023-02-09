Не така корисна, як усі думають: нутриціолог розповіла всю правду про вівсянку

За словами експерта, корисною може вважатися лише цільнозернова крупа. Всі варіанти зі зруйнованим (плющеним) зерном, а тим більше швидкорозчинні аналоги вівсянки, як правило, містять велику кількість цукру, добавок та підсилювачів смаку, шкідливих для організму.

Також у звичайному супермаркеті не так і легко знайти цільну крупу. Зазвичай на полицях лежить вівсянка швидкого приготування чи геркулес.

Як роблять пластівці геркулес та каші-хвилинки

Для пластівців овес повинен пройти обробку - з цільних зерен видаляється грубе зовнішнє лушпиння і значна частина зародка, в оболонці якої багато корисних речовин.

Для отримання каш, які достатньо лише залити окропом, зерна потрібно подрібнити тонше. І виходять вони як би "пропареними" заздалегідь. Тому майже відразу вбирають гарячу воду.

Мінусом таких каш є те, що кінцевим продуктом розпаду крохмалю є цукор, надлишок якого сприяє розвитку діабету та шкодить підшлунковій.

Дієтолог каже, що вівсянка у чистому вигляді - не найкращий варіант для корисного сніданку. У ній міститься мало білка, який життєво необхідний організму після пробудження.

"І попри те, що декларується як повільний вуглевод, за фактом вона є швидким вуглеводом і схожа на цукерки", - йдеться у повідомленні.

Тому кашу краще їсти або на обід, або поєднувати з білковими стравами - яйцями та м'ясом.

Кому не можна їсти вівсянку

До того ж нутриціолог радить вівсянку виключити з раціону при гострих захворюваннях ШКТ, оскільки вона має обволікаючі властивості, полегшуючи травлення і позбавляючи організм від шлаків.

В такому випадку потрібно добре розварювати і протирати зерно, оскільки грубі харчові волокна можуть тільки нашкодити слизовій оболонці шлунка.

Також завдяки високому вмісту клітковини у складі цільнозернової вівсянки, вона допомагає не тільки нормалізувати роботу кишечника, а й знизити рівень цукру та холестерину в крові.

У вівсянці містяться важливі для здоров'я компоненти - магній, калій, кальцій, фосфор, залізо та цинк.

Споживання 3 г вівсяних харчових волокон знижує рівень холестерину на 20%. Саме стільки волокон знаходиться в тарілці цільнозернової вівсяної каші.