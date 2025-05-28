"Так і немає тіла". Ірина Федишин розповіла про загибель двоюрідного брата-військового

За свідченнями побратимів, 34-річний Роман загинув у бою під Соледаром у лютому 2023 року.

"Він залишився на тій території, окупованій. Знаю, що хлопці там намагалися якось дістати його, але нічого не вийшло. Ну і, звісно, ми в пошуках билися - дзвонили куди можна, але нічого з того не вийшло. Так і немає тіла", - поділилася співачка.

Федишин багато спілкувалася з бригадою брата. Вони повідомили, що на місці загибелі був прильот.

"А він мав ще на собі такий гранатомет великий. І якийсь каже друг там: "Я хотів його ніби потягнути, щоб евакуювати. Але в нього, ну... відвалилася рука. І він його не евакуював", - розповіла вона.

Федишин з братом Романом (фото: instagram.com/irynafedyshyn)

За словами Ірини, двоюрідний брат сам ухвалив рішення долучитися до захисту країни. Майже рік він готувався до боротьби з російським ворогом.

Роман був енергійним, світлим та позитивним. Він дуже любив свою сестру і завжди намагався її підтримувати.

"Не прожив він того життя… Пішов молодим, енергійним - так, як і всі хлопці в цьому жахітті війни. Він був дуже світлим. І він любив мене - я це дуже відчувала. Він так захищав мене. Коли ставалися якісь скандали, він мене підтримував капець як", - пригадала Ірина.

Ірина Федишин про загибель двоюрідного брата (скриншот)

Вона також розповіла про останню зустріч з братом. Це сталося 26 січня на концерті в Трускавці - тоді Роман приїхав на 10 днів у відпустку.

"Ми сфотографувалися, попрощалися. Він ще забігав у гості, розповідав мені про війну. І коли ми прощалися в коридорі - я це дуже запам’ятала - він мене обіймав разів три", - поділилася співачка спогадами.

"Він ще зупинявся, щось розповідав, потім знову обіймав. А внизу вже друг його чекав. Він каже: "Ну все, Іра, ну все, давай". А я: "Ромчик, все, давай, тримайся". І загинув... Загинув за нашу Україну. Віддав своє життя", - додала вона.

Ірина також прокоментувала реакцію росіян на загибель її брата. Вони насміхалися з трагедії та виставляли фото з огидними коментарями.

"В тих Telegram-каналах писали: хто, типу, щось знайде, то за якусь винагороду. Було там багато історій. Я бачила ту фотографію, до речі, як він лежав убитий біля того будинку. Хлопці сфоткали, тому що в нас ще була надія: можливо, вони помилилися, можливо, це не він", - розповіла вона.

Ірина Федишин з братом Романом (фото: instagram.com/irynafedyshyn)

Біль від втрати рідної людини Ірині, як і багатьом, пережити важко. Проте водночас пам'ять про воїна змушує співачку продовжувати допомагати та не опускати руки.

"Це дуже боляче насправді. Але цей біль не дає шансів опустити руки. Навпаки - він змушує з усіх сил боротися за нашу Україну, допомагати нашим хлопцям, щоб вони поверталися живими з фронту. І попри все - допомагати їм, щоб таких історій було менше", - поділилася Федишин.