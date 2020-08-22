Таит серьезную опасность: Комаровский рассказал, чем опасен сухой воздух

Доктор Евгений Комаровский рассказал, чем опасен сухой воздух и поделился информацией о некоторых интересных исследованиях касательно коронавируса. Об этом информирует эксперт на своем YouTube-акаунте.

"Проведенное в Австралии исследования доказало опасность сухого воздуха. На каждый процент снижения относительно влажности воздуха приходится нарастание заболеваемости на 7-8%. Вероятность инфицирования многократно выше в невентилируемых помещениях, где куча людей и низкая влажность", - прокомментировал Комаровский.

А вот в Голландии провели исследования вентиляционных систем в домах престарелых: практически везде в системах вентиляции обнаружили коронавирус. Эта ситуация говорит о том, что нам необходимы новые технологические идеи по поводу того, как вентилировать помещения, особенно там, где сосредоточены люди из группы риска.

"Очень серьезное исследование, которое произвело лично на меня впечатление, - это аэрозоли или пробы воздуха, собранные в больничной палате на расстоянии 5 метров от пациента. Они содержали вирус и это было в комнате, где 6 раз в час менялся воздух и проводилось ультрафиолетовое облучение", - отметил доктор.

То есть концентрация вируса в больничных палатах максимально большая и потому, по словам Комаровского, всегда стоит учитывать риски при посещении медицинских учреждений.

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