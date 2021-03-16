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Таблеток для восстановления нет: Комаровский рассказал, как пережить постковидный синдром

Автор: Анна Шиканова

Украинский врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский рассказал способы, которые помогут пережить постковидный синдром.

Доктор Комаровский в интервью журналистке Наталье Влащенко на канале "Власть vs Влащенко" отметил, что процесс восстановления может занять даже несколько месяцев.

Врач объяснил, что самый лучший способ восстановления после коронавируса – это спорт и отсутствие негатива. Сам процесс может занять от нескольких месяцев до нескольких лет.

Но к сожалению, по словам Комаровского, не существует таблеток, которые бы помогли вернуть организм в норму после перенесенного COVID-19. Однако ускорить процесс восстановления возможно с помощью простых способов.

"Восстановление – это дозированные физические нагрузки, это свежий воздух. Но самое главное – нагнетания. Отсутствие вот этого "все пропало, все пропало", - отметил Евгений Комаровский.

Он добавил, что по телевизору перестали показывать позитивные сюжеты и вместо этого журналисты выводят в эфир ролики о том, как герои кричат, дерутся, бьют друг другу морду.

Врач предложил телеканалам хотя бы дозировано создавать людям положительные эмоции.

Доктор Комаровский рассказал, как пережить постковидный синдром

Напомним, ранее мы писали о том, что Комаровский объяснил, когда нужно вакцинироваться переболевшим COVID-19 и тем, кто еще не болел ранее.

А также рассказывали о том, что Комаровский откровенно поделился своей историей о коронавирусе и признался, что будет вакцинироваться обязательно.

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Новости Украины Евгений КомаровскийКомаровскийКоронавирус
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