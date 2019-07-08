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Сжег свою невесту: появилась неприятная новость об операции девушке

STYLERЖизнь    08.07.2019 - 18:24
Сжег свою невесту: появилась неприятная новость об операции девушке
Коллаж (РБК-Украина)

Причиной ссоры пары стала ревность жениха

22-летняя Анастасия Ковалева из Запорожья, которая сейчас борется за жизнь после того, как ее облил бензином собственный парень, не сможет быть прооперирована в США. К сожалению, госпиталь в Америке принимает только детей. Об этом сообщил Геннадий Фузайлов, который работает хирургом в Бостонском ожоговом центре, пишет сайт 061.

Он сказал, что в госпиталь никак нельзя привезти больного старше 18 лет. Об этой неприятной новости он сообщил родителям Насти Ковалевой.

 

"Поскольку я работаю в детском госпитале, то нет возможности привезти больного, старшего 18 лет. Я эту позицию объявлял родственникам потерпевшей. Я выразил им свои соболезнования по поводу этого ограничения", - сказал медик.

Напомним, что 5 июля пострадавшей от своего жениха Анастасии сделали первую операцию. У девушки было 90% ожегов тела. После драматического дня она попала в реанимацию. Семья Ковалевой очень надеялась, что Настю прооперируют именно в Бостонской клинике, так как в Украине с такими ожогами, увы, нет шансов на излечение. Перевозка пострадавшей в США на специальном самолете стоила бы 70 тысяч долларов, такая сумма для семьи неподъемная, поэтому всех неравнодушных украинцев попросили помочь.

Сжег свою невесту: появилась неприятная новость об операции девушкеНастя Ковалева и Виталий Чайковский были обручены (Фото из соцсетей)

Также напомним, что задержанный жених девушки -  Виталий Чайковский рассказывал в Хортицком районном суде Запорожья, что после ссоры со своей невестой употребил спиртное и решил ее напугать и проучить. Он купил бутылку бензина, облил любимую и якобы случайно поджег, когда прикуривал сигарету. При этом мужчина в ходе судебного заседания плакал и просил прощения, но вину отрицал. По словам Чайковского, никого поджигать он не хотел. Сейчас он находится в СИЗО и ему светит до 15 лет лишения свободы.

Сжег свою невесту: появилась неприятная новость об операции девушке28-летний Виталий Чайковский поджег девушку (Фото: instagram.com/its_zp)

Как мы ранее писали, под Запорожьем мужчина поджег свою невесту после ссоры.

Как сообщалось ранее, в мае в Закарпатской области в селе Косино мужчина облил себя, дом и автомобиль бензином и поджег

Сжег свою невесту: новые подробности ЧП под Запорожьем (видео) Под Запорожьем парень сжег свою девушку, прохожий просто снимал на видео
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