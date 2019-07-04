Сжег свою невесту: новые подробности ЧП под Запорожьем (видео)

Мужчина облил бензином и поджег свою невесту прямо на улице. 28-летний житель поселка Бобурки под Запорожьем объяснял в суде, что хотел так "укрепить отношения", и свою вину не признает. Злоумышленнику 4 июля избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца. Об этом передает ТСН.

Напомним, что жуткий инцидент произошел 2 июля вечером на улице под окнами многоэтажного дома, где проживала пара - они были обручены, и девушка в сетях часто рассказывала, как она счастлива. Когда произошла трагедия, соседи и неравнодушные люди помогали тушить пылающую девушку, пока другие просто снимали это на видео.

Настя Ковалева и Виталий Чайковский были обручены (Фото из соцсетей)

Пострадавшая находится в крайне тяжелом состоянии - у нее 90% ожогов тела. За ее жизнь борятся медики ожогового центра Запорожской больницы №5. Травмы настолько серьезные, что врачи не могут делать никаких прогнозов.

Девушке 22 года, ее зовут Настя Ковалева. В местном паблике рассказали, что желающие сдать для нее кровь могут сделать это в 5-й больнице до 10.30.

Задержанный Виталий Чайковский рассказывал в Хортицком районном суде Запорожья, что после ссоры со своей невестой употребил спиртное и решил ее напугать и проучить. Он купил бутылку бензина, облил любимую и якобы случайно поджег, когда прикуривал сигарету.

28-летний Виталий Чайковский поджег девушку (Фото: instagram.com/its_zp)

При этом мужчина в ходе судебного заседания плакал и просил прощения, но вину отрицал. По словам Чайковского, никого поджигать он не хотел.

"Не хотел поджигать никого. Я хотел напугать, тем самым укрепить отношения эти. Она рядом стояла со мной. Достал сигарету и прикуривал. Мы вспыхнули вдвоем. Снял футболку, помогал тушить ее", - сказал задержанный.

Под Запорожьем мужчина поджег свою невесту (Фото: скриншот)

Теперь злоумышленник арестован на 60 дней. Ему грозит 15 лет тюрьмы за покушение на умышленное убийство.

Видео: YouTube / ТСН

Как сообщалось ранее, в мае в Закарпатской области в селе Косино мужчина облил себя, дом и автомобиль бензином и поджег. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Также при пожаре пострадала 19-летняя дочь поджигателя. Позже стало известно, что мужчина скончался, а трагедия развернулась на второй день свадьбы его дочери.