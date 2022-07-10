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Сюмар показала, как выглядят итальянские броневики, на которые собирают деньги волонтеры

Фото: стало известно, как выглядят итальянские броневики, на которые собирают деньги волонтеры (facebook com)
Автор: Александр Мороз

Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Виктория Сюмар показала несколько фотографий из Италии, где идет подготовка партии бронемашин для Украины.

Об этом она написала в Facebook.

"Лучшие заслуживают лучшего! Это о ВСУ. Давайте купим им натовские броневики, в дополнение к тем шести БТР, что уже купил Петр Порошенко", - призвала Сюмар.

Как сообщил 4 июля Петр Порошенко партия из 11 новых бронемашин MLS SHIELD итальянского производства будет поставлена в Десантно-штурмовые войска Украины. Переговоры о получении экспортной лицензии длились три месяца, Фонд Порошенко уже внес 50 млн грн аванса.

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