Обмен пленными: появилось видео с освобожденными

Обмен пленными (Фото: t me Realdoc)

Обмен пленными проходит 29 декабря в Донецкой области по формуле 120 на 80

Обмен пленными между украинской стороной и боевиками "Л/ДНР" 29 декабря проводят на КПВВ "Майорск" в Донецкой области. Всего представители ОРДЛО должны отпустить 80 человек. Так, обмен запланирован по формуле 120 на 80.

Боевики из группировки "ЛНР" передали 25 украинцев, среди которых четверо военных. "ДНРовцы" заявили о выдаче 55 человек, а взамен должны получить 87.

Отметим, что пятеро экс-"беркутовцев", которых суд со скандалом и акциями протеста отпустил под личное обязательство, также в списках на обмен. Этой ночью их освободили из-под стражи в Киевском апелляционном суде.

Обмен пленными на Донбассе 29 декабря (Фото: скриншот)

Перед началом процесса произошел инцидент на дороге - в "серой зоне" пассажирский автобус, перевозивших удерживаемых лиц, попал в ДТП - транспорт врезался в микроавтобус, который был припаркован на территории КПВВ.

Фото: Обмен пленными 29 декабря: боевики "ЛНР" передали украинской стороне 25 человек (список)

В результате аварии никто не пострадал.

В сети показали видео процесса обмена пленными.

Видео: Обмен пленными на Донбассе 29 декабря по формуле 120 на 80

Видео: Обмен пленными на Донбассе 29 декабря по формуле 120 на 80

Также появились фото освобожденных в рамках обмена.

Обмен пленными на Донбассе 29 декабря (Фото: скриншот)

На кадрах видно, как люди выходят из автобусов с сумками и пакетами в руках и направляются на верификацию.

Фото: Telegram-канал Черговий ООС

К слову, 20 человек отказались возвращаться в ОРДЛО.

Обмен происходит сначала с группировкой "ЛНР", а после уже с "ДНРовцами".

Одна из освобожденных боевиками пленных - Анастасия Мухина – 70 летняя жительница Луганска. Ее схватили на улице 8 февраля 2018 года, женщина наклеила на соседнем доме листовку "Донбасс, вставай! Россия тебя предала! Выбирайте будущее, выбирайте Украину!"

Фото: Telegram-канал Черговий ООС