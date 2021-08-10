На сына Елизаветы II подали в суд за изнасилование: "богатые не освобождаются от ответственности"

Сына Елизаветы II принца Эндрю обвинили в сексуальном насилии. Более того, на него даже подали в суд. Сделала это американка Вирджиния Джуфре (Робертс)

В чем суть скандала

Джуффре утверждает, что принц Эндрю надругался над ней в Лондоне в 2001 году, когда ей было 17 лет. При этом, по словам женщины, свел их печально известный бизнесмен Джефри Эпштейн.

Теперь Вирджиния требует от 61-летнего члена королевской семьи компенсацию за полученный физический и моральный ущерб.

В заявлении американки говорится, что она "привлекает принца Эндрю к ответственности" за то, что он с ней сделал.

"Сильные и богатые не освобождаются от ответственности за свои действия. Я надеюсь, что другие жертвы увидят, что можно не жить в тишине и страхе, а вернуть себе жизнь, высказавшись открыто и требуя справедливости", - заявила Джуффре.

При этом, говорит женщина, ей нелегко далось это решение.

"Я мать и жена, моя семья для меня на первом месте. И я знаю, что это действие подвергнет меня дальнейшим нападкам со стороны принца Эндрю и его прислужников. Но я также знаю, что, если я буду молчать, то они будут продолжать свои грязные дела", - отметила женщина.

Вирджиния Джуфре (edition.cnn.com)

Что говорит принц Эндрю

Официального заявления со стороны королевского двора не последовало. Молчит сейчас и сам Эндрю.

Однако, слухи о его связях с Эпштейном и несовершеннолетними девушками, ходят уже давно. Поэтому об этом сына Елизаветы ІІ уже спрашивали. Например, в конце 2019 года принц сказал BBC Newsnight, что никогда не занимался сексом с Джуффре.

"Я могу абсолютно категорически сказать вам, что этого никогда не было", - сказал он и добавил, что даже "не помнит, чтобы когда-либо встречался с ней".

Это фото Эндрю и Вирджинии якобы было сделано в 2001 году (super.ru)

Напомним, что Джеффри Эпштейна обвиняли в склонении несовершеннолетних к проституции. 10 августа 2019 года тело бизнесмена нашли в камере СИЗО на Манхэттене. По версии следствия, он покончил с собой.

После смерти Эпштейна принц Эндрю попросил освободить его от публичных обязанностей из-за его прошлых контактов с американским миллиардером.