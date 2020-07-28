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Сын Виктора Павлика с онкологией оказался в хосписе: все подробности

Киев, Вторник 28 июля 2020 17:42
Сын Виктора Павлика с онкологией оказался в хосписе: все подробности
Сын Виктора Павлика Павел находится в хосписе (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Styler

Младший сын Виктора Павлика находится в хосписе

Младший сын известного украинского певца Виктора Павлика Павел уже два года ведет борьбу с саркомой позвонков. Некоторое время он восстанавливался после курсов химиотерапии, а теперь продолжает лечение в хосписе.

О том, что Павел борется с раком в хосписе рассказала его мама Лариса Созаева на своей странице в Facebook. Она также поделилась информацией о том, что разговаривает с сыном о смерти.

Лариса призналась, что после развода с мужем она захотела поменять свою жизнь, поэтому решила получить второе высшее образование и в 2018 году поступила в университет на факультет психологии.

Сын Виктора Павлика с онкологией оказался в хосписе: все подробности

Лариса Созаева с сыном (фото: facebook.com/Лора Созаева)

Когда началась сессия, она узнала, что у Павла рак, поэтому ей пришлось оставить учебу, чтобы больше времени проводить с сыном.

"Я учила сына принимать со стойкостью любое известие, особенно плохое, как солдат идущий на войну, ведь он не знает, вернется ли живым с поля боя. Так саркома оказалась этим полем", - написала женщина.

Она также подчеркнула, что ей пришлось стать "генералом в юбке", чтобы показать, что нужно продолжать бороться за свою жизнь.

Напомним, сын Виктора Павлика с онкологией отказался от терапии и обратился к одноклассникам.

Ранее Виктор Павлик обратился к онкобольному сыну Павлу после отказа лечиться.

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