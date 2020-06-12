Сын украинского миллиардера тратил на компьютерные игры до 700 тысяч долларов в месяц

Сын олигарха тратил на компьютерные игры невероятные деньги (фото: РБК-Украина)

В 15 лет сын самого богатого украинца очень переживал, что в геймерстве его все убивают

Младший сын украинского олигарха Рината Ахметова в подростковом возрасте тратил на компьютерные игры баснословные деньги. В 15-летнем возрасте Алмир нанял около 200 "асов"-геймеров, которые учили его побеждать.

Возглавлял и координировал тогда эту группу ассистентов российский стартапер Алексей Белянкин. Об этом он рассказал в интервью Forbes.

По его словам, в 20 лет в числе его клиентов оказался сын "самого богатого жителя Украины", чье имя Белянкин не раскрывает. Издание утверждает, что речь может идти только о младшем сыне Ахметова Алмире, на тот момент 15-летнем подростке (представитель бизнесмена отказался комментировать вопросы, не связанные с его профессиональной деятельностью).

"У человека есть в жизни все. И тут он заходит в игру, где он никто. Там его все убивают, а он ничего не может никому сделать. И он такой: "Как же так?" - объяснил Белянкин мотивацию заказчика.

Он отметил, что Ахметов-младший тратил на игры от 400 тысяч до 700 тысяч долларов в месяц.

Белякин признался, что этот и другие клиенты приносили ему тогда в месяц по 30 тысяч долларов, и обзавелся авто, земельным участком и постоянно путешествовал.

"Золотой рудник" иссяк, когда Ахметов запретил сыну тратить деньги на игры - предприниматель отследил переводы с карты.

Сейчас младшему сыну Ахметова Алмиру уже 23 года. Старший сын олигарха Дамир входит в наблюдательный совет холдинга ДТЭК и набсовет компании Метинвест. Три года назад у него с женой Дианой родилась дочь.

Ринат Ахметов с сыновьями Алмиром и Дамиром (архивные фото: украинские СМИ)

Ранее мы писали о том, что похожий на королевство особняк Ахметова под Киевом показали с высоты птичьего полета.

Напомним, что недавно Forbes составил рейтинг 100 богатейших украинцев, и первую строчку занял Ахметов.

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Автор: Владимир Костырин