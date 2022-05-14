UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сын в оккупации, дом разрушен, бегство на 9 месяце беременности: жуткая история украинки

Карина на 9 месяце беременности бежала от обстрелов (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Карина из Запорожской области пережила самые страшные дни в своей жизни. Вторжение России в Украину началось, когда она была на последних неделях беременности.

Сначала возле ее дома приземлился снаряд, а потом ей пришлось уезжать в неизвестность без мужа и старшего сына - чтобы родить дочку в безопасном месте.

Историю Карины рассказали в программе "Сніданок 1+1".

Семья Карины готовилась к рождению дочери. Сумки стояли собраны для роддома. Но однажды утром Карина проснулась от того, что рядом с домом упал снаряд. Окна гудели, кровати в доме тоже. Отец с мужем решили увезти Карину в более безопасное место.

Из села женщину доставили в больницу города Орехов. Но и там покоя ей не было. Сначала пропала связь с родными – отцом, мужем и 9-летним сыном Сашей. А потом всех рожениц эвакуировали в Запорожье.

"Нас привезли. На следующий день я уже узнала, что в роддоме уцелевших нет. Перед глазами был просто страх. Страх того, как рожать? А самый большой страх был увижу ли я родных", - рассказала Карина.

4 марта очередной вражеский снаряд едва не лишил Карину всех родных. О том, что дома больше нет, ей не сказали.

"Привалило там и отца, и брата, и женщину, и ребенка. Отец вытаскивал всех из-под завалов. Слава Богу, что они все живы", - добавила Карина.

Муж Виталий после этого решил отправить 9-летнего сына Сашу на эвакуационном автобусе к сестре Марине в город Васильевку. А через некоторое время мальчик оказался в оккупации российскими военными.

28 марта Карина родила девочку, которую назвали Милана. Но радости материнства и послеродовые хлопоты Карине пришлось совмещать с поисками временного жилья. Вернуться домой она не могла - дом разрушен, село постоянно под обстрелами, а родные решили оттуда бежать.

"Там поселок, дом, скот, там техника отца. Там родной уголок", - добавляет женщина с горечью.

В Запорожье Карине помогли волонтеры и вместе с новорожденной дочкой ее поселили в помещении, где раньше была аптека.

"Несли кто что мог: мебель, тарелки, кастрюли. Кто мог – нес продукты, кто-то деньги приносил", - рассказывает женщина.

А другие волонтеры занялись воссоединением семьи – из оккупированной Васильевки удалось вывезти 9-летнего Сашу. На российском блокпосте волонтерские машины задержали и не пропустили дальше. Мальчику пришлось самостоятельно пройти весь путь пешком до украинского блокпоста.

"Мне показали куда, я пошел по тому курсу. Потом увидел машину, в которую мне нужно садиться, сел в машину, и мы поехали. Боялся. Там еще так машин было много и завалы", - рассказал Саша.

Он благополучно добрался до мамы и теперь семья в сборе. Сейчас Карина мечтает только об одном - вернуться в родное село и больше никогда не расставаться с родными.

"Хочется покоя и все. Больше ничего. Будем жить как-то, мы не одни такие, нас много", - говорит Карина.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Азовсталь вместе с военными службу несет четырехлапая защитница.

А также мы рассказывали о том, что медсестра из Лисичанска, потерявшая ноги и часть руки, получила награду от Зеленского.

Читайте РБК-Украина в Google News
историяэвакуация