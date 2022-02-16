Сын Елизаветы II урегулировал дело об изнасиловании: сделает "существенное пожертвование"

Откуп от иска

О внесудебном решении вопроса вследствие договоренностей ответчика с истцом рассказал адвокат Джуффре Дэвид Бойес, подав во вторник в Нью-Йорке соответствующий документ.

Защитник истца отметил, что обе стороны подадут заявление об урегулировании вопроса после того, как Джуффре получит денежную компенсацию. Ее сумма не разглашается.

По данным британских СМИ, речь может идти приблизительно о 10 миллионах долларов.

История с обвинением в сексуальном насилии

Американка Джуффре утверждает, что в 17-летнем возрасте ее продал осужденный сексуальный преступник Джеффри Эпштейн, и трижды принуждал к интиму с принцем Эндрю в Лондоне.

Сам же сын королевы Британии неоднократно отрицал какие-либо правонарушения.

Дело принца Эндрю и Вирджинии Джуффре (коллаж с использованием фото Getty Images)

Ранее в январе адвокаты члена британской королевской семьи заявили об отклонении иска после того, как выяснилось, что Эпштейн достигла мирового соглашения с Джуффре в размере 500 тысяч долларов, в котором она согласилась не подавать в суд на любого другого "потенциального ответчика".

Тогда судья Льюис А. Каплан из Окружного суда США Южного округа Нью-Йорка отказался удовлетворить ходатайство монаршей семьи об отклонении.

Нынешнее совместное заявление адвокатов не затрагивает вопрос об ответственности принца Эндрю по данному делу.

О чем договорились стороны

"Принц Эндрю намерен сделать существенное пожертвование на благотворительность госпожи Джуффре в поддержку прав жертв. Принц Эндрю никогда не собирался очернять персону госпожи Джуффре, и он признает, что она пострадала как зарекомендовавшая себя жертва жестокого обращения, так и в результате несправедливых публичных нападок", - говорится в документе, поданном юристами.

Какую сумму жертвует принц Эндрю для Джуффре - юристы не называют (фото: Getty Images)

Также адвокат добавил, что бизнесмен Джеффри Эпштейн "на протяжении многих лет продавал бесчисленное количество молодых девушек", а сам британский принц сожалеет о своей связи со скандальным предпринимателем и "высоко оценивает храбрость Джуффре и других выживших в защите себя и других".

"Он обещает продемонстрировать свое сожаление о своей связи с Эпштейном, поддерживая борьбу со злом торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации и поддерживая ее жертв", - высказался юрист о планах принца Эндрю, герцога Йоркского.

Последствия скандала для принца Эндрю

13 января Букингемский дворец опубликовал заявление о королевском статусе Эндрю, в котором говорилось, что он лишен всех военных званий и королевского покровительства, и таким образом будет отвечать перед Фемидой как частное лицо.

Как ожидается, 61-летний принц Эндрю сможет сохранить титул герцога Йоркского и свое место в очереди престолонаследия, которое в настоящее время занимает 9 место после двух детей принца Гарри и Меган Маркл. Однако он больше не будет использовать титул "Его Королевское Высочество" ни в каком официальном качестве.

Скандал серьезно запятнал репутацию принца Эндрю (фото: Getty Images)