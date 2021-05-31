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Сыгравший роль Тарзана актер трагически погиб

Автор: Людмила Жукова

В США трагически погиб актер Джозеф Лара, который сыграл роль Тарзана в знаменитом сериале 90-ых годов. Ему было 58 лет.

Об этом сообщает издание Tennessean.

Сама авиакатастрофа произошла в штате Теннесси. Вместе с актером погибла его жена, 66-летняя Гвен Лара-Шамблин, и еще пять человек — четыре пассажира и пилот.

Самолет Cessna C501, рухнул в озеро Перси Прист спустя несколько минут после вылета из Палм-Бич (штат Флорида). Кто им управлял - сейчас неизвестно. Никто из находившихся на борту людей не имел лицензии на управление воздушным судном этого типа.

По информации издания, на записи разговора пилота с диспетчером явно слышен звуковой сигнал, свидетельствующий о возникшей неисправности летательной машины.

Джозеф Лара исполнил роль Тарзана (фото: gettotext.com)

За свою артистическую карьеру Джо Лара сыграл во многих боевиках, приключенческих фильмах и сериалах. Самые известные из них— "Конан", "Спасатели Малибу", "Тарзан на Манхэттене", "Тарзан: героические приключения", "Тарзан: история приключений" (сериал), "Стальная граница", "Американский киборг: Стальной воин" и другие.

В начале 2000-х годов Джозеф оставил кинокарьеру и занялся музыкой.

Как мы ранее писали, в Киеве скончался известный актер театра и кино, заслуженный артист Украины, основатель Киевского молодого театра Ярослав Гаврилюк.

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