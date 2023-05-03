Святкували день народження: під Одесою п'яні підлітки рознесли цвинтар

Що відомо про інцидент

За даними правоохоронних органів, юнак та дівчина святкували своє 15-річчя на цвинтарі, а пізніше вирішили "розважитись". Результатом їхніх веселощів стало пошкодження чотирьох хрестів (два металеві, кам'яний та дерев'яний), надгробної плити, таблички та каменю.

Також на одній із ділянок п'яні підлітки зірвали з петель хвіртку.

Зазначається, на цвинтарі іменинники вживали вино. Скоріш за все на святкуванні дня народження було більше людей, оскільки на місці знайшли дві дволітрові пластикові пляшки, п'ять одноразових стаканчиків і дві упаковки від сосисок.

Яке покарання загрожує підліткам

Правоохоронні органи уже розпочали досудове розслідування за статтею "наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого".

Якщо вину доведуть, то фігурантам справи загрожує від 17 тис. грн штрафу до 3 років за ґратами.

Додамо також, що це не перший подібний випадок вандалізму на місцевому цвинтарі у Рені.

Так, у серпні 2017 року охоронець кладовища повідомив про пошкодження чотирьох могил. Тоді поліцейські також порушили справу за статтею "наруга над місцем поховання".

А у жовтні 2018 року невідомі особи повалили на землю та пошкодили надгробки на чотирьох могилах на старому єврейському кладовищі у Рені.

Наслідки вандалізму на кладовищі у 2017 році (скриншот)