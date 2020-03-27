Священники УПЦ МП на вертолете спасают украинцев от коронавируса (видео)

Коронавирус в Украине подтвердили официально у 218 человек, из которых восемь - в Запорожской области. Местная епархия УПЦ МП решила применить к борьбе с COVID-19 нетрадиционные методы - облететь Запорожье на вертолете, читая в небе молитвы. Об этом сообщают местные СМИ.

Обряд "очищения" был одобрен митрополитом Мелитопольским и Запорожским Лукой. С собой священники взяли чудотворную икону Самарскую и Святителя Николая. Но вот от идеи окропления города "святой водой" деятели церкви решили отказаться.

Молитву в небе совершили днем 27 марта на вертолете "Мотор сич". Пилот признался, что такой полет совершает впервые.

Священники УПЦ МП решили защитить украинцев от коронавируса (фото: 061.ua)

На видеозаписи из вертолета видно, как несколько священнослужителей, вооружившись крестами и заламинированным текстом молитвы избавляют город от коронавируса.

Священники УПЦ МП с помощью молитвы решили защитить украинцев от коронавируса (видео: instagram.com/its_zp)

Отметим, что по канонам Вселенского православия, после того как Украина получила Томос от Константинопольского патриархата 6 января 2019 года, Московский патриархат в Украине перестал существовать и потерял каноничность.

К слову, недавно Владимир Зеленский встретился с главами законных украинских церквей и договорился с ними о проекте "Пасха дома". Во время празднования в этом году прихожан призывают не идти в церковь, а следить за богослужениями онлайн.