Священник УГКЦ: "покупка COVID-сертификата это грех, если купили - покайтесь"
Поддельные сертификаты вакцинации от коронавируса в Украине - уже далеко не новость. Но священник УГКЦ призвал украинцев, купивших этот документ покаяться, ведь это грех.
Об этом сообщил священнослужитель УГКЦ Тарас Михальчук, передает "24 канал".
Дело в том, что покупая сертификат вы имеете дело с обманом, а это грех.
"Здесь есть объективное действие, материальное действие, обман. Мы имеем дело с обманом", – сказал Михальчук.
Отец Тарас отметил что обманывать безусловно нельзя, потому что в результате это дает негативные последствия. Священник предупреждает, что так делать нельзя.
При покупке COVID-сертификата вы должны понимать, что подвергается опасности человек, который этим занимается, уточнил священник.
"Я лично, как священник, очень прошу - не покупайте этих вещей! Не хотите делать прививку, вы имеете на это право, но покупать эти вещи – я очень прошу не делайте этого", – сказал отец Тарас.
Отец Тарас призывает покаяться тех, кто купил сертификаты.
"Когда человек говорит, что я хочу покупать такую вещь (сертификат - ред.), то я ее предостерегаю. Но если вы это уже сделали, то я очень прошу – идите покайтесь", – рассказал он.
Как мы ранее писали, в Украине обязали предъявлять COVID-документы при заселении в горнолыжные отели.