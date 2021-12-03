Священник УГКЦ: "покупка COVID-сертификата это грех, если купили - покайтесь"

Поддельные сертификаты вакцинации от коронавируса в Украине - уже далеко не новость. Но священник УГКЦ призвал украинцев, купивших этот документ покаяться, ведь это грех.

Дело в том, что покупая сертификат вы имеете дело с обманом, а это грех.

"Здесь есть объективное действие, материальное действие, обман. Мы имеем дело с обманом", – сказал Михальчук.

Отец Тарас отметил что обманывать безусловно нельзя, потому что в результате это дает негативные последствия. Священник предупреждает, что так делать нельзя.

При покупке COVID-сертификата вы должны понимать, что подвергается опасности человек, который этим занимается, уточнил священник.

"Я лично, как священник, очень прошу - не покупайте этих вещей! Не хотите делать прививку, вы имеете на это право, но покупать эти вещи – я очень прошу не делайте этого", – сказал отец Тарас.

Отец Тарас призывает покаяться тех, кто купил сертификаты.

"Когда человек говорит, что я хочу покупать такую вещь (сертификат - ред.), то я ее предостерегаю. Но если вы это уже сделали, то я очень прошу – идите покайтесь", – рассказал он.