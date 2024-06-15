"Свої кошмари": Залужний здивував новим дописом

Що запостив колишній головнокомандувач

Так, Залужний опублікував зображення хаскі у горах. Малюнок, скоріше за все, було створено ШІ. А в описі до картинки він залишив коротеньке речення.

"Кожному поколінню сняться свої кошмари", - написав Залужний.

Допис Залужного (скріншот)

Він не став пояснювати, що саме бачить уві сні. Втім, у коментарях Залужний усе ж відповів на питання фанів та заінтригував ще більше.

"Що вам снилося?" - питали користувачі.

"Не мені", - відповів колишній головнокомандувач.

Що відповів Залужний (скріншот)

Також у коментарях можна помітити адвоката та військового Масі Найєма. Він вирішив розповісти про свій сон.

"Сьогодні снилось що вбив двох людей і готувався, що поліція буде затримувати. Прокинувся із щастям, що це був лише сон", - написав Найєм.

Інші коментатори або ж питали, на що міг натякати Залужний, або ж ділилися власними думками. Зокрема, вони пишуть: