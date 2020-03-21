Свой метод: Ломаченко показал, как побороть коронавирус

Коронавирус в Украине и мире не должен вгонять людей в уныние и вызывать ужас, уверен Василий Ломаченко. Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO и самый титулованный украинский боксер призвал сохранять позитив в любой непростой ситуации.

Бесстрашный 32-летний Лома вооружился не только хорошим настроением, но и мечем и топором, а забавное фото опубликовал в своем Facebook.

Для борьбы с опасным коронавирусом, по мнению Василия, могут отлично подойти такие "средства профилактики".

"У каждого свои методы борьбы с вирусами", - объяснил чемпион, и посоветовал сохранять чувство юмора и не паниковать в любой ситуации.

Кроме того, Ломаченко поинтересовался у своих подписчиков в сети об иных надежных средствах защиты от COVID-19.

Василий Ломаченко рассказал о методах борьбы с коронавирусом (Фото: facebook.com/VasylLomachenko)

"Есть идеи других действенных народных методов?" - спросил боксер.

Боевой дух Ломаченко действительно поднял настроение юзерам и они, шутя, поддержали тему с "альтернативными" способами борьбы с коронавирусом.

Фото: скрин комментариев facebook.com/VasylLomachenko

Кстати, недавно друг Ломаченко, чемпион мира Александр Усик также прокомментировал ситуацию с коронавирусом - украинский супертяжеловес утверждает, что есть проблемы посерьезнее, и зацикливаться на вирусе не стоит.

Как сообщалось ранее, Ломаченко на днях прервал подготовку к объединительному бою из-за коронавируса и вернулся в Украину, и выход на ринг против обладателя пояса IBF в легком весе Теофимо Лопеса перенесли - на неопределенное время.