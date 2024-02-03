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"Своєю смертю не помре". Історик розповів, яке "майбутнє" Путіну готують російські еліти

Якими будуть останні дні Путіна (колаж: РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

Український історик та військовослужбовець Олександр Алфьоров розповів, як Путін завершить свою диктаторську кар'єру. Свої висновки науковець обґрунтовує на основі аналізу минулого російських правителів.

Про це історик розповів в ексклюзивному інтерв'ю РБК-Україна (проект Styler).

Якими будуть останні дні Путіна

"Я просто переконаний, що він буде ліквідований. Вся російська система побудована на тому, що є лідер-хазяїн і він починає так себе почувати, що стає на заваді елітам. Давайте проаналізуємо, хто з російських правителів помер власною смертю?" - каже історик.

Він додає, що практично всіх російських правителів ліквідували.

"Микола ІІ - розстріляний, Ленін - помер в результаті поширення нейросифілісу і замаху, коли в нього всадили обойму. Сталін з інсультіком в кабінеті прильог, за наказом Берія його перекладали з ліжка на ліжко вниз головою, щоб він таки подох. Хрущова - відсторонили, Брєжнєв помер своєю смертю. Потім Черненко й Андропов - рибкою, кажуть, отруїли. Потім Горбачов і Єльцин, яких відсторонили", - пояснює Алфьоров.

При цьому історик переконаний, що ліквідація Путіна може відбутись уже в найближчим часом.

"Путін перейшов межу. Російські еліти потребують іншого лідера. Бо їх позбавили по суті бізнесу, вони під санкціями. Вони можуть зараз заробляти тільки на внутрішньому ринку - на нафті, газі. Російські бізнесмени розуміють, що їхній заробіток пов'язаний із крихтами зі столу хазяїна. Чи буде Путін вбитий чи відсторонений, так як Хрущов, чи Єльцин - ми не знаємо. Але, скоріш за все, Путін своєю смертю не помре", - говорить військовий.

Чи доречно порівнювати Путіна з Гітлером

"Іноді питають, чи можна порівняти Путіна з Гітлером? Але як їх можна порівнювати, якщо Гітлер отримав хорошу освіту, виріс на німецькій філософії ХІХ століття, на німецькій музиці. А хто ця гадіна? Сраний комуніст, який свідомо пішов вчитися на кагебіста, закладаючи те, що він буде катувати, стежити, вбивати", - каже Алфьоров.

Він переконаний, що таке порівняння диктаторів недоречне.

"Не треба порівнювати Путіна з Гітлером. Обидва жахливі, але Гітлер був вихований на високих літературних колах, естетичних, філософських, музичних, та й сам був художником, а цей малює носом, як Піноккіо кров’ю", - додав історик.

 

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