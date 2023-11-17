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"Свобода в нашій крові". Співак з Маріуполя присвятив пісню і відео герою, який у 26 загинув на війні

ENLEO присвятив пісню Данилу Подибайлу (колаж: РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Романтичний музикант Нікіта Леонтьєв, відомий більше як ENLEO, у День студента випустив свій дебютний альбом. Одночасно з ним і вийшов відеокліп на головну пісню платівки "Молодість". Робота розкриває душевний стан артиста та відповідає на питання: "То що таке молодість в наш час?". Також вона присвячена другові Нікіти Данилу Подибайлу ("Наруто") - поету, музиканту, воїнові ЗСУ, який загинув, захищаючи Україну на Донбасі.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає більше про кліп ENLEO, який вже є на YouTube-каналі артиста.

Що відомо про “Молодість" 

Леонтьєв каже, що кліп “Молодість” має велике значення для нього. Адже Данило був не тільки воїном, а і музикантом, поетом та оператором, а і його дуже близьким другом з Маріуполя…


Сам Подибайло ще юнаком брав участь в акціях на підтримку євроінтеграції у Маріуполі та їздив на київський Євромайдан. Потім активно волонтерив, вчився на історика,  був співорганізатором фестивалю "З країни в Україну", пройшов строкову службу. І все це - у рідному місті.

Після початку повномасштабного вторгнення перебував у блокадному Маріуполі. Одним із перших повідомив про авіаудари по місту. Разом із волонтерами вільного простору "Халабуда" допомагав цивільним та військовим.

У квітні зумів виїхати з Маріуполя. На блокпосту перед Бердянськом його затримали окупанти, побачивши в нього тактичний ремінь. Протягом ночі його катували у поліційному відділку Бердянська, але завдяки кмітливості Данило зміг утекти з полону.

Після виїзду на вільну територію України вступив до лав 128-го батальйону 112-ї бригади ТрО, служив в Окремому підрозділі аеророзвідки “Ангели”. Брав участь в обороні Київщини, Слобожанському контрнаступі та Битві за Бахмут.

1 червня 2023 року Данило загнув разом зі своїм напарником Олександром Войтенко ("Раста") під час виконання бойового завдання. Подибайлу було 26 років…


 

Данило Подибайло (фото: wikipedia.org)

За словами ENLEO, людей, які знялися у кліпі на "Молодість", об'єднують "свобода душі та вогонь в очах, та їх рідне місто - Маріуполь". 

"Акторами у відео стали ті, хто пережив і відчув на собі важливість сьогодення та ціну свободи", - говорить музикант.

Зокрема, у зйомках взяли участь митці, волонтери й музиканти серед них: 

  • волонтер Володимир Татаренко, якого росіяни взяли в полон на Азовсталі і катували
  • художниця Марія Дьяконова 
  • 16-ти річний волонтер Федір, який постійно відкриває нові збори, і вже зібрав понад 200 000 грн для ЗСУ, та інші друзі і знайомі артиста.

Режисери відео Марі Погребинська та Павло Закревський кажуть, що їм "було надзвичайно важливо, аби в цій роботі з‘явилися маріупольці", бо "вони знають ціну сьогоднішнього дня та ціну свободи, кожному з них довелося покинути свій дім, їх місце сили, дорослішання та найсильніших мрій".

Додамо, що до альбому "Молодість", частиною якого стала вище згадана екранізована пісня, увійшло 9 треків. Серед них вже всім відомі "Чорне море", "М'ятна ніч", "Бій подушками" та "Вальс під вибухи".

 

Як ми раніше писали, маріупольський співак-герой соцмереж ENLEО дасть у Києві великий концерт.

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Маріупольспіваки