Свитолина попала в ДТП: все подробности и фото

Свитолина попала в аварию и разбила свою машину
Элина Свитолина попала в ДТП. Первая ракетка Украины не справилась с управлением своего авто и разбила левое зеркало заднего вида. Об этом спортсменка рассказала на своей странице в Instagram.
Свитолина пошутила, что уже разучилась ездить на авто из-за пребывания на карантине. 25-летняя теннисистка сообщила, что в ДТП она не пострадала.
Элина Свитолина попала в ДТП (фото: instagram.com/elisvitolina)
"Когда забыла, как управлять авто", - подписала фото Элина.
Напомним, что Свитолина сделала неожиданное заявление касательно своего будущего. Спортсменка заявила, что она заинтересовалась ТВ-шоу, ей это интересно и ради этого она может даже пожертвовать спортивной карьерой.
В апреле девушка взяла интервью у двух спортсменов - ультрамарафонца Флориана Нойшвандера и триатлониста Джеймса Лоуренса. Свитолина отметила, что она очень долго готовилась к данным интервью, и осознавала, что это нелегкая работа, особенно если учесть тот факт, что ранее она никогда этим не занималась.
Украинка подчеркнула, что интервью с теннисистами делать не будет, потому что ей интересней общаться со спортсменами из других видов спорта.
Ранее сообщалось о том, что Свитолина потеряет звание пятой ракетки мира из-за отмены турнира в Индиан-Уэллс. Спортсменка не сможет защитить прошлогодние очки за выступление на турнире.
Она потеряет больше всех среди украинок, поскольку в 2019 году стала полуфиналисткой соревнований. Потеря 390 очков опустит спортсменку на шестое место.