У світі виявили новий смертельний вірус, який переносять кажани: що відомо

Що відомо про новий вірус

Виступаючи на заході Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), присвяченому готовності до досліджень пандемій, доктор Пітер Пецзак, голова нью-йоркської некомерційної організації DaEcoHealth Alliance, представив результати, пов'язані з цим новим вірусом, виявленим у кажанів.

Незважаючи на те, що фінансування EcoHealth було припинено, а її проекти в Китаї скасовані через побоювання щодо теорії витоку інформації з лабораторії Covid, організація продовжує свою діяльність у Таїланді та інших частинах Азії, спираючись на значні гранти уряду США.

Експерт підкреслив зусилля з виявлення потенційно небезпечних вірусів тварин у Південно-Східній Азії. Деякі вчені попереджають, що це може спричинити ризик спровокувати майбутню пандемію.

Як передається вірус

На конференції ВООЗ лікар поділився інформацією про коронавірус кажанів, виявлений у печері в Таїланді.

"Ми виявили безліч коронавірусів, пов'язаних з атиповою пневмонією, але один із них, зокрема, був досить поширений серед кажанів, від яких зазвичай заражалися люди. І цей вірус виділяється з фекаліями кажанів, тому існує реальна ймовірність його появи", - сказав він.

Захищаючи природне походження Covid та відкидаючи теорію лабораторного витоку, лікар повідомив, що нещодавно виявлений вірус тісно пов'язаний як з SARS-CoV2 (Covid), так і з RATG13, маючи 96% генетичний збіг з Covid.

Він підкреслив здатність вірусу зв'язуватися з тканинами людини "майже так само добре", як і Covid, викликавши стурбованість щодо його потенціалу передачі.

Незважаючи на запевнення в тому, що вакцинація та попередній контакт із Covid у регіоні забезпечують захист, медик порадив вжити всіх необхідних запобіжних заходів.