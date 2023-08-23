У світі набирає обертів новий штам COVID: названо 4 основні симптоми

Що потрібно знати про новий штам COVID

Міжнародні органи охорони здоров'я повідомляють, що вірус дуже мутував.

Вважається, що він міг зазнати до 30 змін у білковому складі, а це означає, що попередні вакцини не можуть забезпечити захист від інфекції.

Зазвичай віруси стають смертоноснішими з кожною мутацією, що дає їм більше шансів на виживання.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) класифікувала "Піролу" як "штам, за яким спостерігають" через його високу заразність.

Поява штаму "Пірола" сталася у зв'язку з тим, що у Великій Британії також були зареєстровані випадки зараження новим штамом Еріс, або EG.5.1, який, як вважають, викликає сплеск інфекцій.

Які симптоми нового штаму

Як і у випадку з будь-яким штамом Covid, чим раніше ви помітите симптоми, тим швидше ви зможете звернутися за лікуванням та вжити заходів, щоб не допустити зараження оточуючих.

Тому слід звернути увагу на чотири симптоми:

Висока температура

Кашель

Лихоманка

Втрата почуття смаку чи нюху

Зазначимо, що у попередньому штамі коронавірусу в симптомах не значилася втрата нюху та лихоманка.

Пам'ятайте, що якщо у вас виникли будь-які симптоми Covid або у вас позитивний результат тесту, краще залишатися вдома і намагатися уникати контактів з іншими людьми протягом п'яти днів, якщо це можливо.