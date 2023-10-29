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"Світ сумуватиме за тобою". Як "Друзі" реагують на смерть Меттью Перрі

"Друзі" відреагували на смерть Меттью Перрі (фото: РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Сьогодні вночі зупинилося серце зірки "Друзів" Меттью Перрі. Його колеги по серіалу не стали мовчати і публічно прокоментували смерть актора.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало реакцію відомих акторів на цю жахливу новину.

При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Instagram Сельми Блер, Меггі Вілер, Пэйджет Брюстер, Friends, сторінка Морган Фейрчайлд у соцмережі X.

Сельма Блер (Венді)

"Мій старший друг. Всі ми любили Меттью Перрі, і я особливо. Кожен день. Я любила його дуже. І він мене. І я зламалася. Розбите серце. Солодких снів, Метті. Солодких снів".

Меттью Перрі і Сельма Блер (фото: instagram.com/selmablair)

Меггі Вілер (Дженіс)

"Яка втрата. Світ сумуватиме за тобою, Меттью Перрі. Радість, яку ти приніс багатьом за своє занадто коротке життя, житиме. Я відчуваю себе дуже благословенною кожним творчим моментом, який ми розділили".

Меттью Перрі з Меггі Вілер (фото: кадр з серіалу "Друзі" )

Пейджет Брюстер (Кеті)

"Він був добрий до мене у "Друзях", і щоразу, коли я бачила його через десятиліття. Будь ласка, прочитайте його книгу. Це була його спадщина, щоб допомогти. Хоча він не заспокоїться... Він і так занадто зайнятий, змушуючи всіх там сміятися".

Меттью Перрі і Пейджет Брюстер (фото: кадр з серіалу "Друзі")

Морган Фейрчайлд (мама Чендлера Бінга)

"Я вбита горем через передчасну смерть мого "сина", Меттью Перрі. Втрата такої людини, блискучого молодого актора - це шок. Я надсилаю любов і співчуття його друзям і родині, особливо його батькові, Джону Беннетту Перрі, з яким я працювала над "Дорогою Фламінго" і "Фелкон Хрестом". #RIPМеттью".

Меттью Перрі з Морган Фейрчайлд (фото: кадр з серіалу "Друзі" )

Офіційний акаунт "Друзів"

Ми спустошені, дізнавшись про смерть Метью Перрі. Він був справжнім подарунком для всіх нас. Наше серце звернене до його сім'ї, близьких і всіх його шанувальників.

Актори серіалу "Друзі" (фото: кадр з ситкому)

Дивіться також 10 найцікавіших образів Меттью Перрі у культовому серіалі "Друзі".

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