Свинья, черепаха и слониха: на Евро 2020 животные предсказывают результаты матчей

Слониха

Слониха Яшода живет в гамбургском зоопарке. Она родом из Индии и сейчас ей уже 42 года. Животное только предсказывает матчи, в которых учувствует Германия. Слонихе ставят корзину с двумя флагами, и она вытаскивает один из них, который победит.

Она сделала 3 правильных прогноза и еще не разу не ошиблась.

Когда Франция играла с Германией она вытащила французский флаг. В тот день Франция одержала победу над противником со счетом 1:0.

Она также правильно предсказала матч между Германией и Португалией – и вытащила немецкий флаг. В результате Германия одержала победу со счетом 4:2.

Третий раз она угадала результат игры между Германией и Венгрией. Животное вытащило оба флага, что означает ничью и результат игры был 2:2.

Черепаха

Черепаха дала правильные прогнозы на 10 матчей. Правда и было у нее 4 ошибки. Но ошибалась она там, где была ничья. Она выбирает одну из трех картофелин. Интересно, что в матче между Швецией и Польшей она угадала победу Швеции, которая выиграла со счетом 3:2.

Свинья

Свинья Сьюзи из Великобритании сделала 1 правильный прогноз и 2 раза ошиблась. Она выбирает победителя, съев пищу с одной из трех ведер - двух стран или за ничью. Первый ее прогноз сбылся и тогда Англия одержала победу над Хорватией.

Такса

Такса R2D2 из Лондона также учавствует в прогнозах, но пока, что у нее одни ошибки. 7 раз она неправильно предсказала результат матчей на Евро 2020. Но на соревнованиях в 2018 году она угадала несколько матчей.

Прогноз такса делает, когда выбирает тарелку с едой национального блюда страны.

Кот

Кот Ахилл сделал 3 правильных прогноза и 4 раза ошибся. Животное делает прогнозы на игры в российском Эрмитаже (Санкт-Петербург). На днях он предсказал победу Швеции в игре со сборной Польши.

Его способ угадывать победу - выбрать одну из двух мисок. Если кот не ест из одной, значит будет ничья.