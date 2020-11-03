Свидетель Иеговы убил женщину за замечание: детали трагедии во Львовской области

Во Львовской области верующий иностранец убил женщину. Он вогнал ей нож в районе сердца и сбежал с места преступления.

Подозреваемого зовут Нарзан, и он родом из Азербайджана. По словам соседей, 60-летний мужчина очень религиозен и относился к Церкви Свидетелей Иеговы. Со своей жертвой он жил через забор и никаких конфликтов с 75-летней старушкой у него никогда не было. Детали рассказали в сюжете ICTV.

Что в тот день произошло между соседями – неизвестно. Якобы соседка сделала Нарзану замечание из-за забора. А в ответ мужчина вонзил ей нож в районе сердца и убежал.

Соседи рассказали, что Нарзан в тот день был во Львове и вернулся в неадекватном состоянии, как они выразились – "в него как будто бес вселился". Он выбежал из дома и начал ругаться с Анной Степановной. Соседка пожаловалась на перекошенный забор, между ними завязалась перепалка, а потом Нарзан вытащил нож и вонзил его в женщину.

В полиции говорят, что подобного зверства они не видели – Нарзан продолжал резать ножом свою жертву даже после того, как она перестала дышать.

Полицию вызвала жена Нарзана и его сразу же задержали. Свои вину подозреваемый не отрицал и сказал, что во всем виноват неожиданный приступ ярости. Ему грозит наказание в виде 15 лет лишения свободы.

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